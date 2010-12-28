سرپرست معاونت عمرانی استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، استاندار قزوین با صدور حکمی حسین نادری را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین منصوب کرد.

احمد عجم در متن حکم با تأکید بر تعهد؛ تخصص و تجارب حسین نادری آورده است: امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاههای کشوری و لشگری و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران؛ اجرای برنامه های دولت مهرورز و عدالت گستر و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

حسین نادری در حال حاضر مدیرکل دفتر فنی استانداری است که با حفظ سمت به عنوان سرپرستی معاونت عمرانی منصوب شده است.

قبل از وی محمد صادق پورمهدی مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت که به تازگی به سمت مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور منصوب شده است.