جشن محو بیسوادی در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، بهروز نداف بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفتم دی ماه سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی گفت: برای رسیدن به جشن پایان بی‌سوادی در استان سمنان باید سه شاخص را مد نظر داشته باشیم.

به گفته وی، شاخص اول آموزش به گروه سنی 10 تا 49 سال در استان سمنان است و دومین شاخص گذراندن دوره تکمیلی توسط سوادآموزان است که تا پایه سوم ابتدایی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: سومین شاخص داشتن سواد 97 درصد از سوادآموزان هر روستا، منطقه، شهرستان و استان است که وجود 3 درصد باقی‌مانده با توجه مهاجرت‌هایی که صورت می‌گیرد، امری طبیعی است.

مدیر نهضت سوادآموزی استان سمنان خاطرنشان کرد: برای برگزاری جشن پایان بی‌سوادی در این استان در سال 90 کار سختی پیش رو است و آموزش ‌یاران باید افراد بی‌سواد را در مناطق مختلف استان سمنان شناسایی و آنها را مجاب به پذیرش آموزش کنند.

وی با بیان اینکه تعداد افراد بی‌سواد در استان سمنان کم است، گفت: به دلیل وسعت زیاد استان و پراکندگی این افراد کار سخت شده است.

مدیر نهضت سوادآموزی استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 95 درصد باسوادی در استان سمنان محقق شده است، گفت: تنها 2 درصد باقی‌مانده تا به مرحله جشن پایان بی‌سوادی در استان برسیم.

به گفته وی، این استان از نظر تعداد افراد باسواد رده سنی 10 تا 49 سال در رتبه اول کشور قرار دارد و استان سمنان همواره پس از پیروزی انقلاب در مبارزه با بی‌سوادی جزو استان‌های برتر بوده است.