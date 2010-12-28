اتحاد مسلمین باعث تقویت جهان اسلام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در بیانیه رایزنی کشورمان آمده است: در پی انتشار مطالب بی اساس و اتهامات واهی به مکتب حیات بخش اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در بعضی از رسانه های مالزی و پیگیری ها، مذاکرات و اعتراض های انجام شده از مجاری خود و همچنین واکنش ها و اعتراضات انجام شده در مالزی و دیگر کشورها، نسبت به توهین به مکتب تشیع به عنوان مذهب بخش عظیمی از مسلمانان جهان، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن مطالب منتشره، تأکید می کند که مطالب مورد اشاره ارتباطی به مکتب نورانی و حیات بخش تشیع ندارد.

دربخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است : انتشار این مطالب بی اساس و تحریک آمیز می تواند در راستای سیاست های مخالفان اتحاد مسلمانان و در راستای سیاست های استکبار و صهیونیسم جهانی و بر ضد منافع ملی و توسعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به حساب آید.

دربیانیه رایزنی فرهنگی ایران در مالزی تاکید شده است : آنچه همواره مورد تاکید رهبران فکری و دلسوختگان امت اسلامی بوده، تمسک به رکن رکین اتحاد و همدلی میان مسلمین و توصیه به مذاکره، تفاهم و همکاری کشورهای اسلامی عضو سازمان مذکور است.

رایزنی فرهنگی ایران در مالزی در این بیانیه می افزاید : ما باور داریم که نقاط مشترک کلامی میان مسلمین آنقدر زیاد، با اهمیت و تعیین کننده است که فرصتی برای دلسوختگان جوامع اسلامی جهت پرداختن به مباحث دیگر باقی نمی گذارد.

رایزنی فرهنگی ایران از دولت مالزی درخواست می کند که با اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آثار سوء این حرکت، از تکرار چنین اقداماتی پیش گیری کند.

در پایان این بیانیه از شیعیان و ایرانیان مقیم مالزی درخواست شده که ضمن حفظ هوشیاری و خویشتن داری، همچون گذشته مقررات و قوانین دولت مالزی را محترم شمرده و از هرگونه اقدام مغایر با اصل وحدت اسلامی پرهیز کنند.

شب عاشورا نیروهای پلیس با حضور در یکی از مراکز تجمع عزاداری شیعیان مالزی واقع در منطقه گومبک کوالالامپور با پلمب محل برگزاری از اجرای مراسم عزاداری جلوگیری کردند که این شیوه برخورد با شیعیان مالزیایی مورد اعتراض بخش وسیعی از مسلمانان و روشنفکران مالزی ، اندونزی و تایلند شد.

