بودجه های پژوهشی باید به درستی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مهدی سیدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه قابل توجهی به امر پژوهش در کشور اختصاص پیدا نمی کند، اظهارداشت: در این راستا با ساماندهی و مدیریت صحیحی بودجه های تخصیص یافته می توان پژوهش های کاربردی و هدفمندی در سطح کشور اجرا کرد.

وی قدرت اصلی کشورها را در میزان کار تحقیقی و پژوهش انجام شده در آن کشور دانست و افزود: کشورهایی که از نظر علم و پژوهش در رتبه های بالایی قرار دارند، جزء کشورهای قدرتمند به حساب می آیند.

سیدی به عمر 30 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: کشور طی این مدت کوتاه به پیشرفت های بزرگی رسیده که این مهم مدیون پژوهشگران عرصه علم و تحقیق است.

وی شناسایی مشکلات قبل از وقوع را کاری بزرگ دانست و افزود: در این راستا اجرای پژوهش هدفمند به جای پژوهش کاربردی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: استفاده از پتانسیل و شناخت پتانسیل های منطقه ای و استانی در هدفمند کردن پژوهش ها نقش موثری را ایفا می کند.

سیدی بر اهمیت کارگروه های پژوهش در استان ها تاکید کرد و بیان داشت: هدف از تشکیل این کارگروه ها این است که از مسئولین مراکز آموزش و موسسات تحقیقیاتی دعوت شده و نقشه راهی برای تحقیقات استانی ترسیم و در راستای رفع مشکلات مردم عملیاتی شود.

وی از حمایت از شرکت های دانش بنیان با تصویب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این راستا یک صندوق حمایتی تشکیل شده که اولین بودجه این صندوق بالغ بر سه هزار و میلیارد تومان است.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه جامعه انتظار دارد که فعالیت های علمی دانشگاهها در زندگی روزمره نمود پیدا کند، بر حمایت از پژوهشگران در کشور تاکید کرد و یادآور شد: تولیدات دانشگاهی باید به طور جامع در سطح کشور ساماندهی شود.