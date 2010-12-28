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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

کشتی حامل سوخت قاچاق به کشتیرانی ربطی ندارد

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اخبار منتشره درباره ارتباط این شرکت با یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را قویا تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی توقیف دو فروند شناور حامل 450 هزار لیتر سوخت قاچاق درهرمزگان و انتساب یکی از این کشتی ها به این شرکت، اعلام کرد : کشتی مذکور هیچ گونه ارتباطی به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ندارد و این موضوع قویا تکذیب می شود.

نیروهای بسیج و سپاه استان هرمزگان در روزهای اخیر یک کشتی اماراتی را که قصد قاچاق 450 هزار لیتر سوخت به ارزش 3 میلیارد ریال از آبهای ساحلی خلیج فارس به کشورهای حوزه جنوبی داشت، متوقف و محموله آن را ضبط کردند. تمامی 10 خدمه این کشتی که 3 ایرانی و 7 تبعه هندی بودند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

کد مطلب 1219770

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