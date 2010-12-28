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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

هواشناسی اعلام کرد:

فردا آسمان تهران غبار آلود است

فردا آسمان تهران غبار آلود است

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی آسمان تهران فردا صاف در پاره ای از نقاط غبار آلود پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه های پیش یابی تا روز پنجشنبه جوی آرام بر روی کشور حاکم است و از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به دلیل افزایش پتانسیل آلودگی، چگالی آلاینده ها افزایش می یابد.

همچنین سازمان هواشناسی پیش بینی کرده از روز جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و ابتدا نوار غربی و سپس در روز شنبه علاوه بر آن برخی نواحی دامنه های رشته کوه البرز و سواحل شمالی را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش ابر، وزش باد و بارش باران می شود که بارش در نقاط سردسیر به صورت برف است. برای مناطق جنوبی نیز رعد و برق دور از انتظار نیست.

همچنین در روزهای چهارشنبه تا جمعه دمای سواحل دریای خزر به طور نسبی افزایش و سپس در روز شنبه کاهش می یابد.

دمای هوا فردا در استان تهران در گرمترین ساعات روز به 13 و سردترین به سه درجه سانتی گراد می رسد.

استان زنجان نیز با هفت درجه و هرمزگان 26 درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین هوا را در روز چهارشنبه دارند.

کد مطلب 1219774

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