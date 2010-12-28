فردا آسمان تهران غبار آلود است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه های پیش یابی تا روز پنجشنبه جوی آرام بر روی کشور حاکم است و از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به دلیل افزایش پتانسیل آلودگی، چگالی آلاینده ها افزایش می یابد.

همچنین سازمان هواشناسی پیش بینی کرده از روز جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و ابتدا نوار غربی و سپس در روز شنبه علاوه بر آن برخی نواحی دامنه های رشته کوه البرز و سواحل شمالی را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش ابر، وزش باد و بارش باران می شود که بارش در نقاط سردسیر به صورت برف است. برای مناطق جنوبی نیز رعد و برق دور از انتظار نیست.

همچنین در روزهای چهارشنبه تا جمعه دمای سواحل دریای خزر به طور نسبی افزایش و سپس در روز شنبه کاهش می یابد.

دمای هوا فردا در استان تهران در گرمترین ساعات روز به 13 و سردترین به سه درجه سانتی گراد می رسد.

استان زنجان نیز با هفت درجه و هرمزگان 26 درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین هوا را در روز چهارشنبه دارند.