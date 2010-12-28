به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در نامه ای به ارشاد منش، معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به برخی مشکلات بوجود آمده در بخش کشاورزی و بویژه مرغداری ها و گلخانه ها، گفت: به نظر می رسد تدبیر اتخاذ شده موضوع ابلاغ سهمیه بخش کشاورزی برای استانی همانند مازندران که قطب کشاورزی، دامداری و مرغداری کشور است به هیچ وجه کافی نبوده و افزایش سهمیه در حد سه برابر برای این استان مورد درخواست باشد.

وی در ادامه با اشاره به تعداد زیاد پروژه های آب، برق، گاز، کشاورزی و مسکن مهر در مازندران، افزود: برای گازوییل مصرفی ماشین آلات پیمانکاران پروژه های عمرانی از قبیل دستگاه های حفاری، لودر، بلدوزر، کامیون، کمپرسو، غلطک تدبیری اتخاذ نشده که تامین سوخت گازوییل حداقل به قیمت ۱۵۰ تومان برای این ماشین آلات مورد درخواست است.

طاهایی ادامه داد: در سالهای گذشته متولی خاصی برای بخش حمل و نقل روستایی و بویژه در محورهای بالای ۲۰ کیلومتر وجود نداشته که برخی مشکلات را برای مردم مناطق کوهستانی این استان بوجود آورده است.

استاندار مازندران، خواستار در نظر گرفتن سهمیه مناسب بنزین و گازوئیل و هم چنین افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی برای این مناطق شد.

طاهایی در بخش دیگری از این نامه اتخاذ تدابیر لازم برای کامیون ها و دیگر وسایل نقلیه باری و کامیون های حمل زباله که به صورت یک سر بار فعالیت می کنند همانند کامیون های حمل سیمان، یخچال دار و برای برخی صنایع کوچک همانند آجرپزی و آجر سفال را از معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور خواستار شد.

