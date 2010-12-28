انجام کاوش های باستانشناسی از تپه تاریخی بازگیر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربان عباسی سرپرست هیئت باستان شناسی تپه تاریخی بازگیر شهرستان مینودشت ظهر سه شنبه در همایش بررسی مرحله نخست کاوش های تپه بازگیر اظهارداشت: با پایان مرحله نخست کاوش های صورت گرفته درتپه بازگیر مینودشت، دومین مرحله این کاوش به زودی آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در کاوش های این تپه باستانی درنظر است 9 متر لایه برداری انجام شود که مرحله اول آن پس از پنج متر لایه برداری و با نتایج قابل توجهی به اتمام رسیده و درمرحله بعدی کاوش چهار متر لایه برداری صورت خواهد گرفت.

عباسی درادامه افزود: در لایه اول کاوش، آثاری از دوران اشکانی، بقایای قلعه بزرگی با خشت های 37 در37 در12 به دست آمد که مشابه آن در تورنگ تپه توسط فرانسوی ها به دست آمده و نمونه دیگری نیز درنرگس تپه کشف شده بود.

به گفته وی همچنین برخی ظروف سفالی خاکستری و قرمز بدست آمده تاریخ 300 سال قبل از میلاد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد : درلایه بعدی کاوش نیز ظروف پایه داری از آثار دوره هخامنشی به دست آمد که مشابه آن برای اولین بار دراستان در شمال آق قلا به دست آمده بود.

سرپرست این گروه کاوش باستان شناسی به اهمیت این کاوش ها اشاره کرد و ادامه داد: مجموعه نمونه اشیای مکشوفه با حجم بی نظیر وتنوع ظروف، این کاوش را متمایز کرده و نشان دهنده صنعت بالای این منطقه درآن زمان است.

دکتر جبرییل نوکنده، باستان شناس نیز گفت: این برای اولین بار است که درخاور نزدیک و جهان چنین مجموعه ای گزارش می شود و نمونه مشابهی از چنین مجموعه ای در ادبیات باستان شناسی خاور نزدیک گزارش نشده است.

این باستان شناس خاور نزدیک افزود: درسال 79 و پس از کاوش های صورت گرفته دراین تپه که ازمحوطه های قابل توجه ادبیات باستان شناسی جهان است، مجموعه مسی به دست آمد که از لحاظ تنوع درخاور نزدیک وسراسر ایران بی نظیر بود.

وی تصریح کرد: همچنین تک یافته هایی از این مجموعه در فرهنگ های آسیایی مرکزی به ویژه درفلات مرکز ایران درتپه حصار (دوره c30 ) و درخود دشت گرگان درتورنگ تپه شناسایی شده است.