مشکل کامران تجری حل شد/ حکم بازیکن تیم امید پرسپولیس شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی در خصوص لغو حکم کامران تجری اظهار داشت: دقایقی قبل از آغاز دیدار تیمهای امید پرسپولیس و پاراک از سری مسابقات لیگ امیدهای کشور طی تماسی که با رئیس هیئت فوتبال استان تهران داشتیم، با خبر شدیم که کامران تجری که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محروم شده بود، می تواند سرخپوشان را در این بازی همراهی کند.
عبدی در خصوص عدم استفاده کادر فنی از این بازیکن گفت: پیش از آغاز بازی به منوچهر عبدالهنژاد سرمربی تیم امید اعلام کردم که میتواند از کامران تجری استفاده کند که عبدالهنژاد در این مورد گفت: نیازی نیست و با همین ترکیب میتوانیم حریف را مغلوب کنیم.
عبدالهنژاد نیز در این باره افزود: همین که از نظر روحی و رونی خیالمان در خصوص این بازیکن راحت شد، نیروی مضاعفی در وجود کادر فنی و بازیکنان ایجاد شد و دیدید که توانستیم با این انژری مثبت بر حریف غلبه کنیم.
وی در پایان گفت: برای ما روشن بود که محرومیت در نظر گرفته شده، حق این جوان نبوده و باید تحت هر شرایطی میتوانسیم حقانیت وی را ثابت کنیم.
پیش از این هیئت فوتبال استان تهران طی حکمی تیم فوتبال امید پرسپولیس را به دلیل استفاده از بازیکن مشمول خدمت نظام وظیفه در بازیهای خود محکوم و پنج بازی این تیم را با نتیجه 3 بر صفر به سود حریفان این تیم اعلام کرده بود!
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