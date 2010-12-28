کشور در تهیه دارو از پلاسمای ایرانی به خودکفایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اصغر حق‌پرست افزود: به منظور تشریح جزئیات بیشتر این دستاورد بزرگ پزشکی، به زودی نشست مطبوعاتی از سوی سازمان انتقال خون با تمرکز بر صنعت پلاسما و خودکفایی در تولید داروها فاکتور 9 و IVIG‌ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این نشست با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان انتقال خون و جمعی از معاونین ساعت 10 روز شنبه 11 دی ماه سال جاری در محل شرکت پالایش و پژوهش خون برگزار خواهد شد.

به گفته حق‌پرست، اهمیت و میزان ارزآوری این داروها و همچنین خودکفایی در زمینه دارویی دیگر به نام فاکتور 8 و آلبومین که از جمله برنامه‌های بلند مدت در سازمان انتقال خون است از جمله محورهای این نشست خبری خواهد بود.