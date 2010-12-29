رمانی از موپاسان به فارسی برگردانده شد

فرزانه شهفر که به تازگی کتاب "فرقی نمی‌کند" نوشته آگاتا کریستف با ترجمه وی منتشر شده است درباره کتاب جدیدی که در دست ترجمه دارد به خبرنگار مهر گفت: به تازگی ترجمه رمانی از گی دو موپاسان را به سفارش نشر جیحون ترجمه کرده و مشغول بازخوانی و ویرایش آن هستم.

وی ادامه داد: موپاسان با داستان‌های کوتاهش مشهور است ولی تعدادی رمان هم دارد که اثری که در دست ترجمه دارم یکی از رمان‌های اوست که بهتر است فعلا نام آن را نگویم.

مترجم "ماهی طلا" لوکلزیو با اشاره به اینکه ترجمه اثر بالغ بر 300 صفحه شده است بیان کرد: نویسنده در این کتاب هم مانند غالب کارهایش به زندگی روستایی و توصیف طبیعت پرداخته است و همچنین عشق هم یکی از تم‌های اصلی داستان است. دیدگاه‌های روانشناختی بر آثار موپاسان حاکم است که این کتاب هم شامل حال آن است.

شهفر افزود: گرچه او در جایی می‌گوید که انسان پیچیده‌تر از آن است که شناخت ویژگی‌های روحی و روانی وی ممکن باشد ولی در آثارش به طور غیرمستقیم و در لایه‌های زیرین به تحلیل شخصیت‌ها می‌پردازد و از این لحاظ سبکی به نسبت مدرن دارد.

این مترجم در پایان درباره اثر تازه منتشر شده "فرقی نمی‌کند" توضیح داد: این کتاب مجموعه داستانی از آگاتا کریستوف نویسنده رومانیایی است که این داستانها برشی از زندگی شخصیتهای مختلفی که نویسنده آنها را خلق کرد، روایت می‌کند.