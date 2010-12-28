عیادت بذرپاش از ترکستانی/ تودیع و معارفه فردا برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش که هفته گذشته توسط رئیس جمهور از ریاست سازمان ملی جوانان کنار گذاشته شد امروز به بیمارستان محل بستری فرحناز ترکستانی رفته و از وی عیادت کرده است.

این در حالی است که با توجه به بهبود اوضاع جسمانی ترکستانی، پزشکان او را از بخش مراقبتهای ویژه به بخش عمومی انتقال داده اند اما وضعیت او به گونه ای نیست که بتواند در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان ملی جوانان حاضر شود.

پیش از این نیز قرار بود مراسم تودیع و معارفه بذرپاش و ترکستانی روسای سابق و جدید سازمان ملی جوانان روز یکشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شود که به دلیل تداخل برنامه های رئیس جمهور و همچنین وضعیت جسمانی ترکستانی، این مراسم به تعویق افتاد.

گفته می شد این مراسم روز چهارشنبه برگزار می شود که با توجه به وضعیت جسمانی ترکستانی، این مراسم برای دومین بار برگزار نمی شود.