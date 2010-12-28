صالحی سال نو را به مسیحیان تبریک گفت/دیدار با خانواده2آلمانی بازداشت شده

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که سفیر آلمان در تهران نیز حضور داشت خانواده دو تبعه آلمانی درخواست خودشان برای انجام دیدار با فرزندانشان را تکرار کردند و صالحی با توجه به رافت اسلامی و برخورد انساندوستانه با هماهنگی که با مقامات قضایی کشورمان بعمل آورد اعلام کرد: امکان ملاقات در تبریز فراهم شده است.

وی بر رسیدگی دقیق قضایی تاکید کرد و افزود:این پرونده مسیر طبیعی و حقوقی خودش را طی می کند و این ملاقات با توجه به درخواست طرفهای آلمانی و موضع انساندوستانه فراهم می شود.

دکتر صالحی ضمن عرض تبریک سال نومیلادی به تمامی مسیحیان، سال جدید را سالی سرشار از موفقیت و همراه با بهروزی و سلامتی برای مردم جهان آرزو کرد.

لازم بذکر است، براساس هماهنگیهای بعمل آمده نامبردگان پس از این دیدار راهی فرودگاه شدند تا ضمن عزیمت به تبریز بتوانند با همکاری مقامات قضایی دیداری با دو تبعه مذکور داشته باشند.

این دو تبعه آلمانی با روادید گردشگری وارد ایران شده بودند که به دلیل فعالیت رسانه ای در تبریز در زمینه یک زن مجرم بازداشت شدند.