وقوع جرایم در قم رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی قبل از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال سال موفق خدمتی در نیروی انتظامی قم بوده است، اظهار داشت: استان قم امسال رتبه اول پیشگیری را در بخش کاهش جرایم به خود اختصاص داده و اگر چه این آمار به مقدار کمی کاهش یافته اما در حالی است که آمارها در کشور با افزایش جرایم روبه رو بوده است.
سرقت از منزل در قم ۱۸ درصد کاهش داشته است
وی با اشاره به اینکه طی ۹ ماهه نخست امسال هیچ مورد سرقت از طلافروشیها در قم گزارش نشده است، بیان داشت: طی ۹ ماهه نخست امسال در بخش سرقت از منازل در استان قم با کاهش ۱۸درصدی، در بخش سرقت از مغازه کاهش ۳۷ درصدی و در بخش سرقت موتور سیکلت با کاهش ۲ درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو بودهایم.
توکلی در خصوص وقوع سرقت مسلحانه در قم تصریح کرد: در سال گذشته دو مورد سرقت مسلحانه داشتیم که این تعداد در ۹ ماهه نخست امسال به صفر، کاهش یافته است.
امسال ۹ هزار و ۲۰۰ تصادف در قم به ثبت رسیده است
فرمانده نیروی انتظامی استان قم در خصوص بحث تصادفات راهنمایی و رانندگی در استان گفت: در بحث تصادفات منجر به فوت در داخل شهرهای استان نسبت به سال گذشته، کاهش ۵ درصدی، در بخش تعداد تصادفات کاهش۷ درصدی و در بخش مجموع تصادفات با رقم ۹ هزار و ۲۰۰ تصادف در داخل شهرها کاهش ۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کردهایم.
وی با بیان اینکه متأسفانه در تابستان و پاییز امسال در بخش تصادفات خارج از شهرهای استان با افزایش ۱۲ درصدی رو به رو بودهایم، اظهار داشت: اما امسال در بخش مجموع تصادفات شهری و جادهای کاهش ۳ درصدی را داشتهایم که با این رقم در رتبه هشتم کشور قرار داریم که البته این رقم با توجه به شرایط جادههای استان قم و اینکه استان ما در مسیر مواصلاتی ۱۷ استان کشور قرار دارد و اتوبان قم - تهران از جمله پرترددترین اتوبانهای کشور میباشد، به دست آمده است.
کاهش 30 درصدی کشف مواد مخدر در قم
توکلی همچنین در خصوص کشفیات مواد مخدر در ۹ ماهه نخست امسال گفت: طی ۹ ماهه اول سال ۸۹، مجموع ۳ تن مواد مخدر در استان کشف شده که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی داشته است اما از لحاظ ترکیب مواد مخدر با تنوع بیشتری نسبت به سال گذشته رو به رو بودهایم.
وی به دستگیری دو باند مواد مخدر طی روزهای گذشته در استان اشاره کرد و افزود: در روزهای گذشته مقدار ۴۳۷ کیلو کراک معادل چهار و نیم تن تریاک در استان کشف شد که این مورد از بزرگترین محمولههای کشف شده در قم محسوب میشود که در دو دستگاه خودرو به شکل ماهرانهای جاسازی شده بود که حتی سگهای نیروی پلیس نیز قادر به ردیابی نبودند و این کشف محموله صرفا با انجام عملیات اطلاعاتی انجام شد.
شمار افراد دستگیر شده در خصوص مواد مخدر در قم ۱۲ درصد رشد یافت
فرمانده نیروی انتظامی استان قم همچنین از دستگیری 6 هزار نفر از مرتبطین با بحث مواد مخدر در سطح شهر از ابتدای امسال خبر داد و افزود: شمار افراد دستگیر شده در این رابطه نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است و این نشان میدهد که حساسیت جامعه نسبت به مواد مخدر کمتر شده است و این زنگ خطری برای خانوادهها میباشد.
وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه قانون مواد مخدر اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که به زودی ضمانت اجرایی خواهد داشت و در این قانون در خصوص مواد روانگردان مجازاتهای سختی تعیین شده است.
توکلی به سیاستهای رئیس جدید قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: با اعمال سیاستهای رئیس جدید قوه قضائیه ما شاهد برخوردهای جدیتر و تشدید مجازاتها هستیم که البته بازگشتن از مسیری که مجرمان در پیش گرفتهاند برای نیروی انتظامی در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما اگر آنها همچنان به کار خود ادامه دهند ما ناچار به برخورد و تشدید مجازاتها خواهیم بود که البته این تنها یک جنبه قضیه است و ما انشاء الله باید شاهد حساسیت بیشتر جامعه در خصوص بحث کاهش جرایم و مواد مخدر باشیم.
ارتقای باورهای دینی عاملی در جهت کاهش جرایم
وی با اشاره به اینکه آهنگ وقوع جرایم در قم رو به کاهش است، بیان داشت: به خصوص در مورد بدحجابی و جرایم سازمان یافته ما در قم شاهد کاهش فعالیتهای باندهای جرایم اخلاقی هستیم که این نشان از ارتقای باورهای دینی و بالا رفتن سطح بینش مردم دارد.
رسانههای در خصوص کاهش جرایم فرهنگ سازی کنند
فرمانده نیروی انتظامی قم در بخش دیگری از سخنان خود بر امر فرهنگ سازی به عنوان عاملی در جهت کاهش جرایم تاکید کرد و گفت: در امر فرهنگ سازی نقش رسانهها در درجه اول اهمیت قرار دارد و کار فرهنگ سازی رسانهها حتی مهمتر از پاکسازی فضای اجتماعی جامعه توسط نیروی انتظامی است.
وی تصریح کرد: کار پاکسازی فضای اجتماعی جامعه از سوی نیروی انتظامی یک درمان و التیام موقت است اما تغییر و اصلاح فرهنگ جامعه کاری است که اثر آن بادوام و همیشگی است، لذا رسانهها باید در جهت بهبود اوضاع جامعه با نیروی انتظامی تعامل بیشتری داشته باشند.
دوری از شهر و مظلومیت نیروی انتظامی در قم
لازم به ذکر است این گفتگو و نشست در ساختمان جدید نیروی انتظامی برگزار شد که از شهر فاصله زیادی دارد و حتی سردار مهدی توکلی، فرمانده نیروی انتظامی استان قم نیز اختصاص چنین جایی به فعالیت نیروی انتظامی را دلیلی بر مظلومیت این نیرو عنوان کرد و گفت: زمین این ساختمان ۸ سال قبل مکان یابی و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت در حالی که آن زمان زمینهای بایر و بهتری در فاصلهای نزدیک از شهر میتوانست به این امر اختصاص یابد و امیدواریم در آینده راه دسترسی به این ساختمان، تسهیل سازی شود تا مردم برای مراجعه به نیروی انتظامی مشکل چندانی نداشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی قم با اشاره به اینکه آهنگ وقوع جرایم در قم رو به کاهش است، گفت: به خصوص در مورد بدحجابی و جرایم سازمان یافته ما شاهد کاهش فعالیت باندهای جرایم اخلاقی در قم هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی قبل از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال سال موفق خدمتی در نیروی انتظامی قم بوده است، اظهار داشت: استان قم امسال رتبه اول پیشگیری را در بخش کاهش جرایم به خود اختصاص داده و اگر چه این آمار به مقدار کمی کاهش یافته اما در حالی است که آمارها در کشور با افزایش جرایم روبه رو بوده است.
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