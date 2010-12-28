نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر سه شنبه در ششمین جلسه کارگروه امور اقتصادی استان از نمایشگاه «زنجان در مسیر توسعه» به عنوان محلی برای ارائه همه توانمندی های استان در راستای توسعه این منطقه عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، احساس می شود برگزاری چنین نمایشگاهی در برنامه فعالیت های نمایشگاهی استان خالی است.

وی با بیان اینکه با برگزاری نمایشگاه «زنجان در مسیر توسعه»، یک تصویر یکپارچه و کلان از دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف در قالب یک فضای نمایشگاهی به معرض دید عموم گذاشته می شود، تصریح کرد: با توجه به عملکرد موفق دولت نهم و دهم و اینکه تاکنون تصویر یکپارچه ای از عملکرد دولت به مردم ارائه نشده است، برگزاری این نمایشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است.

کریمی برگزاری این نمایشگاه با چند عنوان را باعث عدم دستیابی به اهداف اصلی آن دانست و افزود: نمایشگاه «زنجان در مسیر توسعه» فقط محدود به ارائه عملکرد دستگاه های دولتی نیست، بلکه فرآیندهای توسعه ای استان را نیز شامل می شود، به همین خاطر این نمایشگاه باید از حالت دولتی خارج شده و همه فعالیت ها به ویژه بخش غیر دولتی نیز در آن لحاظ شود.

وی با تأکید بر اینکه فصل زمستان برای برگزاری نمایشگاه «زنجان در مسیر توسعه» به هیچ وجه مناسب نیست، یادآور شد: این نمایشگاه باید در زمانی برگزار شود که بیشترین بازدید کننده را به دلیل اهمیت موضوع داشته باشد. لذا برگزاری آن در فصل زمستان فرصت کمی را برای بازدید کنندگان خواهد گذاشت، لذا بهتر است در نیمه اول سال آینده نسبت به برگزاری آن اقدام کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به اینکه اعتبارات بخش محیط نمایشگاه توسط استانداری و سایر هزینه ها بر عهده خود واحدها است افزود: با توجه به اینکه قرار بود از 18 بهمن ماه امسال شاهد برگزاری همزمان سه نمایشگاه در زنجان باشیم، برگزاری نمایشگاه «زنجان در مسیر توسعه» به دلیل شرایط اقلیمی استان لغو شد.

کریمی افزود: اما دو نمایشگاه بعدی شامل دارندگان نشان استاندارد و برترین های صادراتی طبق تقویم نمایشگاه کاسپین در همان زمان قبلی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه منطقه ای شمالغرب خبر داد و گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته روابط اقتصادی استان های شمالغرب کشور، مقرر شد هر سال نمایشگاه منطقه ای برای معرفی قابلیت های چهار استان منطقه شمالغرب به میزبانی یکی از این استان ها برگزار شود که به این ترتیب، هر چهار سال یک بار شاهد برگزاری نمایشگاه شمالغرب کشور در زنجان خواهیم بود.