گاز رسانی به واحدهای صنعتی مازندران در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر سه شنبه در جمع روسای هیئت امنای شهرک های صنعتی مازندران در ساری گفت: بر اساس ابلاغ وزیر صنایع و معادن به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، گازرسانی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی در الویت پروژه ها قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: هماهنگی های لازم میان وزارت صنایع و شرکت ملی گاز اشاره کرد و اظهار داشت: واحدهای صنعتی خارج از شهرک های صنعتی نیز در صورت مجاورت با خطوط گاز می توانند از شبکه گاز رسانی بهره مند شوند.

هاشم پور با اشاره به اینکه سهمیه سوخت نیز برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: تعیین میزان سهمیه و قیمت آن برای واحدهای صنعتی بر عهده سازمان صنایع استان گذاشته شده است.

وی ادامه داد: هدف دولت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حذف یارانه ها نیست بلکه از محل واقعی شدن قیمت ها، درآمد آن از روش های مختلف به مردم بازگردانده می شود.

به گفته وی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب شفافیت هرچه بیشتر فضای کسب و کار به لحاظ اقتصادی می شود.

هاشم پور به تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در سازمان صنایع و معادن اشاره کرد.

وی اظهار داشت: کارشناسان مجربی در این کمیته عضوهستند که در صورت عدم توانایی در برطرف کردن مشکلات در استان، جهت حل آن واستفاده ازظرفیت ملی هر هفته در مرکز ( تهران) حضورمی یابند.

وی همچنین از عضویت نهادها و خانواده های صنعت و معدن استان در این کمیته خبر داد و تصریح کرد: دلسوزان تولید استان در روند اجرای بهتر هدفمند کردن یارانه ها مشارکت کنند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران یادآور شد: سازمان آمادگی لازم برای استفاده از مشارکت و توانایی دست اندرکاران بخش خصوصی برای اجرای هر چه بهتر این طرح دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات متنوعی از سوی دولت برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: واحدهای صنعتی می توانند علاوه بر خط اعتباری هدفمند کردن یارانه ها، از تسهیلات 40 تا 150 میلیون تومانی با سود 9 درصد برای بازسازی و نوسازی بهره مند شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران از واحدهای صنعتی خواست تا با سرعت از تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند.

وی افزود: مدیریت بریک بنگاه بایدمبتنی بربهره وری بیشتر، مصرف بهینه انرژی وکاهش هزینه تمام شده محصول باشد و این مهم می تواند باعارضه یابی از واحد صنعتی صورت گیرد که وزارت صنایع و معادن 50 درصد هزینه های عارضه یابی را از طریق شرکت های خدمات مشاوره ای بصورت بلاعوض پرداخت می کند.