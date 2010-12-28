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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

پیشنهاد یک تیم ترکیه‌ای به بازیکن تیم فوتبال صبای قم

پیشنهاد یک تیم ترکیه‌ای به بازیکن تیم فوتبال صبای قم

داود حقی، هافبک تیم فوتبال صبای قم از یک تیم ترکیه‌ای پیشنهادی را دریافت کرده و به دنبال آن است که به عضویت این تیم درآید.

به گزارش خبرنگار مهر، داود حقی که سابقه بازی در تیمهای راه آهن شهرری و استقلال اهواز را دارد، از تیم ترکیه‌ای "مانیسا اسپور" پیشنهاد بازی دریافت کرده است.

او قرار است در زمان سفر تیم صبای قم به ترکیه و برپایی اردوی تدارکاتی سپید و مشکی پوشان قمی در این کشور با مسئولان باشگاه مانیسا اسپور گفتگو کرده و در صورت توافق با آنها قرارداد امضا کند.

تیم فوتبال مانیسا اسپور در لیگ 18 تیمی ترکیه با 22 امتیاز رتبه دوازدهم جدول را در اختیار دارد. در لیگ برتر ترکیه تیم ترابوزان با 42 امتیاز صدرنشین بوده و عنوان قهرمانی نیم فصل این رقابت‌ها را بدست آورده است.

کد مطلب 1219804

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