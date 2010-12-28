راه اندازی نظام جامع انفورماتیک در آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شعله ور ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سیستم اتوماسیون اداری آموزش و پرورش محمود آباد با بیان اینکه قریب به دو سال است که پروژه نظام انفورماتیک در اداره کل آموزش و پرورش استان آغاز به کار کرده افزود: این از برکات آموزش و پرورش است که با توجه به پیچیدگی فعالیت هایش توانست وارد حوزه فعالیت الکترونیک شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان محمودآباد همیشه در توسعه فناوری اطلاعات پیشتاز بوده است اظهار داشت: با ورود نرم افزارهای حسابداری و پرسنلی به حوزه آموزش و پرورش، برنامه ها با ضریب خطای بسیار پایین انجام می شود.

شعله ور با بیان اینکه پس از سال 84 تصمیم گرفته شد که نظام انفورماتیک به صورت جامع در آموزش و پرورش شهرستان ها شکل گیرد گفت: سرعت عمل بیشتر، حفظ سلامت کار، رصد و هدایت تمام نامه ها توسط مدیریت و عدم نیاز به بایگانی های حجیم از جمله فواید استفاده از اتوماسیون اداری است.

وی با بیان اینکه اتوماسیون در حال حاضر در پله اول که همان حذف کاغذ است قرار گرفته افزود: در آینده استفاده از این سیستم در محیط وب که در آن نیاز به حضور و ارجاع نامه ها بصورت حضوری نیست و همچنین سیستم پورتال غیرحضوری ارباب رجوع در ادارات با یک مدیریت واحد مد نظر است.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، نقش مدیریتی دبیرخانه را در این سیستم مهم دانست و افزود: در شهرستان ها کمیته اتوماسیون با دبیری مسؤل دبیرخانه و یک راهبر از هر حوزه تشکیل می شود.