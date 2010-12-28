همکاری 30 پزشک متخصص ایرانی مقیم خارج با نظام سلامت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل دکتر محمدحسین نیکنام روز سه شنبه به رئوس فعالیتهای بخش سلامت در نشست تخصصی دستاوردهای همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود: بررسی درخواست همکاری پزشکان متخصص ایرانی خارج از کشور با نظام سلامت، درخواست سرمایه ‌گذاری در بخش سلامت توسط ایرانیان خارج از کشور، درخواست همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و امکان برگزاری نشستهای تخصصی منطقه‌ای با حضور ایرانیان مقیم خارج از مهمترین موضوعات مورد بحث در این همایش بود.

وی گفت: در این راستا تاکنون ارزیابی مدارک تحصیلی و درخواست همکاری درمانی 30 متخصص ایرانی مقیم خارج با نظام سلامت و معرفی آنان به مراکز درمانی دانشگاهی کشور صورت‌پذیرفته و تاکنون زمینه فعالیت حداقل 5 پزشک با تاییدیه دریافتی از وزارت بهداشت در داخل ‌فراهم ‌شده ‌است.

نیکنام به تخصص این پزشکان که از کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، سوئیس، چک و اسلواکی، فرانسه، انگلستان، مالزی، روسیه و یونان هستند، اشاره کرد و افزود: تخصص این پزشکان در زمینه قلب و عروق، جراحی پلاستیک، زنان و زایمان، چشم پزشکی، غدد، ایمونولوژی و... است.

وی با اشاره به درخواستهای واصله از ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در بخش تأسیس بیمارستان و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، اظهار داشت: تأسیس بیمارستان در مناطق نیازمند کشور همچون قمشته شیراز و راه‌اندازی یک مرکز قلب پیشرفته مواردی بوده که برای ارزیابی بیشتر به دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، گیلان و تهران ارجاع شده است.

وی اضافه کرد: درخواست همکاری علمی برخی از متخصصان ایرانی مقیم مالزی، آمریکا و سوییس با مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی نیز واصل و به مراکز مربوطه جهت ارزیابی ارجاع شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل با اشاره به پیگیریهای انجام شده در دو سال اخیر در زمینه همکاری با یکی از پزشکان ایرانی مقیم فرانسه برای انجام پروژه‌های مشترک در زمینه "همافرز"، گفت: این روش درمانی در ایران معمول نبوده و برای بیماران سرطانی، پیوندی، نواقص اولیه متابولیسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این متخصص همکاریهایی نیز با سازمان انتقال خون ایران در زمینه تصفیه فرآورده‌های خونی دارد.

نیکنام یکی دیگر از دستاوردهای همایش ایرانیان مقیم خارج را طرح برگزاری نشستهای تخصصی منطقه‌ای نظیر اروپا با حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور عنوان کرد و بیان داشت: با انجام این طرح زمینه برای برقراری تماسهای مداوم و پایدار با متخصصان ایرانی مقیم خارج در حوزه‌های اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل دانشجو و استاد و اطلاع رسانی در زمینه رخدادهای علمی پزشکی فراهم می‌شود.