شش میلیارد دلار در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر آموزش و پرورش بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح 11 پروژه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان این مطلب گفت: با اختصاص این اعتبار انقلاب عظیمی در حوزه آموزش و پرورش رخ خواهد داد.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: در برنامه های آینده آموزش و پرورش احداث مجمتع های متصل آموزشی که شامل بخشهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی است مورد توجه قرار می گیرد.

نظام آموزش و پرورش در دولتهای گذشته به نظام تعلیم و تربیت شبیه نبود

حاجی بابایی تصریح کرد: نظام آموزش و پرورش در دولتهای گذشته به نظام تعلیم و تربیت شبیه نبود. نظام آموزشی که نتواند دانش آموزان نرمال تربیت کند کارایی اصلی خود را نخواهد داشت.

وی همچنین حضور معنادار خانواده در آموزش و پرورش را امری مهم ارزیابی کرد و گفت: خانواده ها باید با توجه بیشتر به آینده سازان خود آموزش و پرورش را برای تربیت نسل سازنده کشور یاری کنند.

وزیر آموزش و پرورش به برخی ناهنجاری های موجود رفتاری در میان دانش آموزان اشاره کرد و افزود: بزرگترین گمشده امروز خانواده ها امنیت روانی است. در این راستا اگر بتوانیم دانش آموزان را در دوره های ابتدایی با اصول تربیتی صحیح آشنا کنیم قادر خواهیم بود در مقاطع بالاتر و در جامعه امنیت روانی سالمی را حاکم کنیم.

12.5 درصد اعتبارات سال جاری به تجهیز مدارس اختصاص یافته است

وی همچنین از اختصاص 12.5 درصد از اعتبارات آموزش و پرورش به تجهیز مدارس خبر داد و اظهار داشت: در سال آینده این میزان به دو برابر رسیده و خبرهای امیدوار کننده ای برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش در راه است.

وی تاکید کرد: در طول سه سال گذشته 70 گام اساسی در زمینه های مختلف تعریف شده است که در زمینه های مختلف خیرین، اولیاء، مربیان و دانش آموزان بوده که نسبت به دوره های گذشته بی سابقه بوده است.