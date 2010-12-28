ارزیابی دانشگاههای مالزی نتیجه یک کار کارشناسی و مستمر بوده است

عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی ارزیابی اخیر دانشگاههای مالزی تعداد دانشگاههای مورد تایید در مقطع دکتری از 5 به 14 دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد از 8 به 17 دانشگاه افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: تنها در مقطع کارشناسی تعداد دانشگاههای مورد تایید از 27 دانشگاه به 4 دانشگاه کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: ارزیابی دانشگاهها با توجه به سه محور کیفیت دانشگاهها، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین نیروی انسانی کشور و مشورت با دانشجویان انجام می شود.

رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی جنوب شرق آسیا این رایزنی را مسئول کنترل کیفی تحصیلات دانشجویان ایرانی در دانشگاههای منطقه دانست و گفت: در ارزیابی کیفی بودجه تحقیقاتی، امکانات آزمایشگاهی، پهنای باند اینترنتی، پروژه های دانشگاه در ارتباط با صنعت، هرم هیئت علمی و نسبت استاد به دانشجو مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت نظرات دانشجویان گفت: به منظور ارزیابی دانشگاهها جلسات متعددی با دانشجویان برگزار شده و نظرات دانشجویان تاثیر زیادی در ارزیابیها داشته است.

معماریانی به دانشجویان ایرانی توصیه کرد قبل از انتخاب دانشگاه خود در مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا در خصوص کیفیت و اعتبار دانشگاهها تحقیقات لازم را انجام داده و از فرصت تحصیل در دانشگاههای بسیار خوبی که متاسفانه نسبت به آنها شناختی وجود ندارد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه رایزنی علمی تمایل دارد آمار دانشجویان ایرانی در مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا افزایش پیدا کند گفت: ما آمادگی داریم دانشگاههای جدید و برجسته را به فهرست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان اضافه کنیم.

رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی جنوب شرق آسیا ارزیابی جدید را شامل دانشجویان فعلی دانشگاههای مالزی ندانست و گفت: تنها تعدادی از دانشجویانی که در حال گذراندن دوره زبان یا دروس پیش نیاز بوده و هنوز به عنوان دانشجو ثبت نام نکرده بودند دچار مشکلاتی شدند که با برنامه ریزی انجام شده مشکلات این دانشجویان مرتفع شده و مشکلات برخی از آنان در آینده نزدیک رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بوده و دانشگاه محل تحصیل آنها مورد تایید وزارت علوم قرار نگرفته می توانند نسبت به درخواست انتقال خود به دانشگاههای ایران اقدام کنند.

وی توقف ثبت نام از دانشجویان جدید ایرانی در دانشگاه MMU را تکذیب کرد و گفت: به منظور حل و فصل مشکلات برخی دانشجویان ایرانی این دانشگاه جلساتی بین مسئولین دانشگاه MMU و رایزنی علمی برگزار شد و مسئولین ثبت نام این دانشگاه تنها به مدت سه روز ثبت نام را تا زمان پایان جلسات با رایزنی علمی دانشجویان ایرانی تعلیق کرده بودند.

معماریانی به جلسات خود با مسئولین دانشگاه MMU اشاره کرد وگفت: این جلسات نتایج مثبتی داشته و رفتار مسئولین دانشگاه MMU با دانشجویان ایرانی بهتر از قبل شده است.

وی از دانشجویان ایرانی خواست هرگونه بی احترامی و توهین به خود در دانشگاهها را به رایزنی اطلاع دهند و در عین حال از آنان خواست با رفتار مناسب و در شان یک ایرانی ذهنیت مناسبی را نسبت به جامعه ایرانی فراهم کنند.

رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی جنوب شرق آسیا در خصوص فرزندان ایرانیان شاغل به تخصیل در مقاطع دکتری و بازرگانان و ایرانیان مقیم در مالزی گفت: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و جهت انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی که مجوز اقامت آنها در مالزی وابسته به والدین آنهاست می توانند نسبت به انتقال به دانشگاههای شبانه و غیرانتفاعی اقدام کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات اخذ پذیرش برای دانشجویان ایرانی در دانشگاه UM و پرداخت اجباری هزینه غیرمعمول به یک شرکت واسطه ایرانی جهت اخذ پذیرش گفت: در این خصوص مکاتبات زیادی با این دانشگاه انجام شده و غیر آکادمیک بودن این رفتار از سوی این دانشگاه به آنان گوشزد شده اما تا کنون هیچ پاسخ و اقدام مثبتی از سوی این دانشگاه مشاهده نشده است.