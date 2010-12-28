خدمات بیمه ای از طریق پایگاه اینترنتی خدمات درمانی ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر هداوند با اعلام این خبر افزود: با توجه به ضرورت ارائه خدمات بهینه وتسهیل امور بیمه شدگان در دریافت خدمات بیمه ای ،صندوق بیمه خدمات درمانی همزمان با سالگرد تصویب قانون بیمه همگانی در کشور ، بسیاری از خدمات خود را (تمدید، تعویض و صدور اولیه دفترچه بیمه درمان ایرانیان ) به صورت غیر حضوری ارائه می دهد.

وی با اشاره به تراکم مراجعین در نمایندگیها به خصوص در استان تهران،اظهارداشت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده به زودی تمام خدمات بیمه ای که از طریق نمایندگی ها به بیمه شدگان عرضه می شد از طریق دفاتر پیشخوان دولت به همه هموطنان و بیمه شدگان ارائه می شود.

هداوند اضافه کرد: متقاضیان می توانند به جای مراجعه حضوری از طریق پایگاه اینترنتی سازمان به آدرس www.msio.org.ir مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی افزود: در این راستا تعداد نمایندگی های استان تهران در سالجاری از 9 نمایندگی به 12 نمایندگی افزایش یافت و با هماهنگی به عمل آمده، معاونت نوسازی و تحول اداری و کمیته تخصصی پیشخوان دولت مجوز تاسیس 10 دفتر پیشخوان در استان تهران اخذ شده که طی روزهای آتی افتتاح می شود.

سرپرست صندوق بیمه خدمات درمانی گفت: با تدابیر اندیشیده شده به زودی همه دفاتر پیشخوان در سطح کشور خدمات مذکور را به بیمه شدگان و متقاضیان ارائه خواهند کرد و بدین ترتیب سطح دسترسی در شهر تهران از 12 نقطه به بیش از 100 نقطه و در سطح کشور از 300 نقطه به حدود 3000 نقطه افزایش می یابد.