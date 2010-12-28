3700 پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حعفر صادق اسکندری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح ویژه نظارتی هدفمند سازی یارانه ها از اول آبان ماه تاکنون بیش از 55 هزار و 900 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده است.

وی ارزش ریالی پرونده های متشکله را بیش از 110 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این پرونده ها با چهار هزار و 216 عنوان تخلف شکل گرفته که در بین این عناوین بیشترین پرونده در بخش غلات و حبوبات بود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در بخش غلات و حبوبات بیش از پنج هزار و 200 بازرسی صورت گرفته که این بازرسی ها تشکیل 264 پرونده را به دنبال داشته است.

اخذ 1380 گزارش مردمی از طریق سامانه ستاد خبری بازرگانی

به گفته اسکندری شهروندان با مشارکت مستمر خود طی دو ماهه گذشته هزار و 380 فقره گزارش مردمی را به سامانه 124 ستاد خبری سازمان بازرگنی آذربایجان غربی اعلام کرده و بازرسان اعزامی با حضور در واحدهای صنفی شکایات طرح شده را مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: همچنین بازرسان و کارشناسان این سازمان روزانه قیمت 59 قلم کالای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را رصد کرده و جهت تجزیه و تحلیل کارشناسی به مبادی ذیربط دستگاههای سیاستگذار استان ارائه تا با گرانفروشی، عدم اعلام موجودی و سایر تخلفات احتمالی در واحدهای صنفی برخورد قانونی شود.

کشف تخلف گرانفروشی یک شرکت فعال در فروش اقساطی خودرو

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بازرسان سازمان بازرگانی آذربایجان غربی یک شرکت فعال در فروش اقساطی خودرو در استان را به اتهام گرانفروشی 14 دستگاه خودرو سبک و سنگین به ارزش بیش از 144 میلیون ریال با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع کردند.