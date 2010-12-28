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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بخشی‌زاده محروم می‌شود/ دیدار ذوب آهن - مس پس از جام ملتهای آسیا

بخشی‌زاده محروم می‌شود/ دیدار ذوب آهن - مس پس از جام ملتهای آسیا

رئیس سازمان لیگ تاکید کرد محرومیت داور دیدار ذوب آهن و مس کرمان قطعی است و کمیته داوران در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

عزیز الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در نشستی که شب گذشته برای رسیدگی به اتفاقات دیدار ذوب آهن و مس کرمان برگزار شد ، اعضا متفق القول رای به تجدید مسابقه دادند و به این ترتیب این دیدار پس از بازیهای جام ملت های آسیا مجددا تکرار خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت داور این دیدار یادآور شد: آنچه مشخص است تخلف داور از اجرا نکردن قوانین قطعی است و وی با نظر کمیته داوران با محرومیت از قضاوت روبرو خواهد شد که تصمیم گیری در این زمینه به نظر مسئولان کمیته داوران بستگی دارد.  

کد مطلب 1219814

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