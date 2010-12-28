به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول برپایی این نمایشگاه قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حماسه تاریخی مردم ایران به ویژه مردم ولایتمدار و بصیر قم در حماسه ۹ دی ۸۸ ‌گفت: عکاسان خبری قم نیز در این واقعه توانسته‌اند گوشه‌ای از شعور و بصیرت مثال‌زدنی مردم قم را به تصویر بکشند و صحنه هایی زیبا بیافرینند.



امیر حسامی‌نژاد با بیان این مطلب افزود: ما نیز در سالروز یوم‌الله 9 دی بر آن شدیم تا با برپایی نمایشگاهی یاد یوم‌الله 9 دی را بار دیگر با به نمایش گذاشتن تصاویر آن روز زنده کرده و در راه حمایت از نظام گامی کوچک برداریم.



وی با اشاره به دلایل شکل‌گیری یوم‌الله 9 دی افزود: مردم قم پس از اهانت فتنه‌گران در عاشورای حسینی تاب تحمل را از دست دادند و همگام با مردم مسلمان ایران در یوم‌الله 9 دی بساط فتنه را برچیدند و برگ زرین دیگری را در تاریخ قم ثبت کردند.



حسامی نژاد از ارسال بیش از 600 عکس به این نمایشگاه خبر داد و گفت: در نهایت پس از ارزیابی‌های به عمل آمده 50 عکس منتخب برای نمایش در نمایشگاه عکس «بصیرت مردم قم در فتنه 88» انتخاب شد.



وی در خصوص حمایت‌های صورت گرفته از برپایی این نمایشگاه عنوان کرد: اداره کل ارشاد قم حمایت همه جانبه‌ای را در خصوص برپایی این نمایشگاه داشته است.

