به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس 12 تیم داوری قرار است قضاوت در 32 مسابقه جام ملت‌های آسیا را که از روز 17 دی‌ماه به میزبانی قطر برگزار شود، را برعهده داشته باشند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین نام چهار داور را نیز به عنوان داوران ذخیره اعلام کرده است.

در این فهرست حسن کامرانی‌فر و رضا سخندان از ایران به عنوان کمک داورهای "خلیل الغمدی" عربستانی و علیرضا فغانی و محسن ترکی به عنوان داورهای ذخیره معرفی شده‌اند.

- فهرست تیم‌های داوری که شامل یک داور وسط و دو کمک داور خواهد بود، به شرح زیر است:

داور وسط: بنیامین ویلیامز (استرالیا)، کمک داوراول: بنیامین ویلسون (استرالیا) و کمک داوردوم: هاکان آناز (استرالیا)

داور وسط: یوئیچی نیشیمورا (ژاپن)، کمک داوراول: تورو ساگارا (ژاپن) و کمک داوردوم: توشیوکی ناگی (ژاپن)

داور وسط: کیم جونگ جین (کره جنوبی)، کمک داوراول: جئونگ هائه سانگ (کره جنوبی) و کمک داوردوم: جانگ جون مو (کره جنوبی)

داور وسط: سوبخیدین مهد صالح (مالزی)، کمک داوراول: مو یوشین (چین) و کمک داوردوم: مهد صبری بن مت داوود (مالزی)

داور وسط: عبدالله الهلالی (عمان)، کمک داوراول: باخادیر کوچکاروف (قرقیزستان) و کمک داوردوم: حمد المیاحی (عمان)

داور وسط: عبدالرحمان محمد (قطر)، کمک داوراول: محمد ضرمان (قطر) و کمک داوردوم: حسن الذوادی (قطر)

داور وسط: خلیل الغمدی (عربستان)، کمک داوراول: حسن کامرانی‌فر (ایران) و کمک داوردوم: رضا سخندان (ایران)

داور وسط: عبدالمالک (سنگاپور)، کمک داوراول: جفری گاه (سنگاپور) و کمک داوردوم: هاجا مایدین (سنگاپور)

داور وسط: نواف شکرالله (بحرین)، کمک داوراول: خالد العلان (بحرین) و کمک داوردوم: محمد جودت نحلاوی (سوریه)

داور وسط: علی البداوی (امارات)، کمک داوراول: صالح المرزوقی (امارات) و کمک داوردوم: یاسر مرد (کویت)

داور وسط: روشن ایرماتوف (ازبکستان)، کمک داوراول: عبدوخمیدولو رسولوف (ازبکستان)، کمک داوردوم: رافائل ایلیاسوف (ازبکستان)

داور وسط: محمد بنوزا (الجزایر)، کمک داوراول: محمد مکنوس (الجزایر) و کمک داوردوم: عبدالحق اچیالی (الجزایر)

داورهای ذخیره: علیرضا فغانی و محسن ترکی از ایران، والنتین کوانکو از ازبکستان و عبدالله بلیده از قطر