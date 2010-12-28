ورزش کشتی در کردستان دوباره احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهاد عبدالهی ظهر امروز در نشست با اعضای کمتیه استعدادیابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: استان کردستان در سال های نه چندان دور جایگاه ویژه ای در ورزش کشتی داشت و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این رشته ورزشی در استان دوباره احیا می شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه به دلایل مختلف چند سالی است که شرایط کشتی در استان کردستان مناسب نیست و همانند دو دهه قبل شاهد حضور ورزشکاران کردستان در تیم های ملی کشتی کشور نیستیم که این وضعیت با توجه به توانمندی و پتانسیل های استان به هیچ عنوان مورد رضایت نیست و باید تقویت شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تامین زیرساخت های سخت افزاری ورزش در استان و رشته کشتی، گفت: باید تلاش کرد تا ضمن ایجاد هماهنگی و تعامل بین تمامی پیشکسوتان، زمینه های اعتلای هر چه بهتر ورزش کشتی در استان کردستان فراهم شود.

عبدالهی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نظر و توجه فدراسیون کشتی به استان کردستان ویژه است و با توجه به این مهم می توان ضمن برنامه ریزی بلند مدت و استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های ایجاد شده بار دیگر کشتی کردستان را به یکی از قطب های ورزش در کشور تبدیل کرد.

وی گفت: اجرایی کردن طرح استعدادیابی در فدراسیون کشتی کشور و انتخاب کردستان به عنوان یکی از پایگاه های این کار مهم نشان از توجه ویژه به کشتی کردستان است و باید همه مسئولان و متولیان ورزش کشتی در استان از این فرصت نهایت استفاده را برای رساندن کشتی به جایگاه واقعی ببرند.

طرح استعدادیابی فدراسیون کشتی کشور بعد از اجرا در دو استان، قرار است که با حضور مربیان و کارشناسان فدراسیون و با همکاری و مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان به مدت دو روز در کردستان برگزار شود.