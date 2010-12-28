ساختمان اداره حفاظت از محیط زیست آسارا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، افتتاح طرحهای عمرانی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان البرز طرحهای عمرانی بخش آسارا با حضور محمدی زاده افتتاح شد.

این طرحها شامل افتتاح ساختمان حفاظت از محیط زیست بخش آسارا به مساحت 180 متر مربع و با اعتبار 600 میلیون ریال، افتتاح دو سایت مخابراتی BTS همراه اول با اعتبار دو میلیارد و500 میلیون ریال و افتتاح دو طرح آبرسانی کشاورزی به روستاهای سیجان و شهرستانک هر یک به ترتیب با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون و یک میلیارد و 30 میلیون ریال است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در حاشیه بهره برداری از پروژه های فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هدف از افتتاح ساختمان محیط زیست این منطقه کنترل و نظارت دقیقتر این منطقه جغرافیایی است.

محمدجواد محمدی زاده افزود: وجود رودخانه کرج و انواع حیوانات وحشی و دیگر جاذبه های طبیعی این منطقه موجب شد تا ساختمان محیط زیست در این منطقه با هدف حفظ سرمایه های طبیعی این استان دایر شود.

محمدی زاده افزود: با افتتاح طرحهای آبرسانی به زمینهای کشاورزی روستاهای سیجان و شهرستانک حدود 60 هکتار از این زمینها از این پس از آب کشاورزی بهره مند می شوند.

وی در خصوص طرحهای مخابراتی نیز گفت: با افتتاح این دو سایت مخابراتی هشت کیلومتر از نقاط کور جاده کرج-چالوس و روستاهای همجوار آن تحت پوشش آنتن های مخابراتی همراه اول قرار می گیرد

