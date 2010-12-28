به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس سعید ابوالقاسمیراد قبل از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش نزولات آسمانی در سال جاری اظهار داشت: با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته در خصوص عدم بارندگی لازم در ماههای آینده به نظر میرسد سال آینده روستاهای استان با کمآبی بیشتری رو برو باشند.
وی افزود: در همین راستا باید تمهیدات لازم برای مقابله با اثرات ناشی از کم آبی و خشکسالی اندیشیده شود تا روستاییان با کمترین مشکلی در زمینه تامین آب مواجه شوند.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم بهرهبرداری کامل از مجتمع آبرسانی سلفچگان تا پایان سال جاری، لایروبی چاهها و قنوات روستاهای کمآب، حفر چاه در برخی از روستاها از جمله حاجیآبادآقا و چشمه شور، تعویض شبکه فرسوده آب رسانی روستایی، نصب پنج دستگاه آب شیرین کن در روستاهای بخش مرکزی قم و همچنین اقدامات فرهنگی به ویژه در مدارس روستایی را را از جمله اقدامات آبفار قم جهت مقابله با اثرات ناشی از خشکسالی در روستاهای استان برشمرد.
وی از روشهای موثر در تامین آب روستاهای استان در سال جاری را آبرسانی سیار دانست و تاکید کرد: با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته منبی بر کاهش نزولات آسمانی، تعداد زیادی از روستاهای استان در ماههای گرم نیاز به آبرسانی سیار خواهند داشت.
ابوالقاسمیراد با اشاره به اینکه آب روستاهای قم هم اکنون توسط 92 حلقه چاه، 13 قنات و 15 چشمه تامین میشود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر منابع آب روستاهای استان ناپایدار و وابسته به نزولات جوی است به همین علت هر چه بارش کمتر شود میزان آبدهی این منابع کاهش مییابد که با وجود این وضعیت پیشبینی میشود در ماههای گرم سال آینده 60 روستای استان نیاز به آبرسانی سیار داشته باشند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 45 روستای استان با تانکر آبرسانی میشود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این تعداد روستا با 4 دستگاه تانکر آبرسانی میشود اما این تعداد تانکر برای آبرسانی به 60 روستا در تابستان کافی نیست و نیاز به 4 تانکر دیگر برای تامین آب مابقی روستاها وجود دارد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم گفت: امیدواریم با تامین اعتبارات لازم و همچنین همکاری سایر دستگاههای استان، در تامین آب روستاهای استان در تابستان با مشکلی خاصی مواجه نشویم.
وی همچنین با اشاره به مسئله کمآبی در استان صرفه جویی در مصرف آب را ضروری دانست و از روستاییان خواست به منظور بهرهمندی از آب کافی در فصول گرم سال تا حد لازم از مصارف غیرضروری آب پرهیز کنند و در اصلاح الگوی مصرف آب بکوشند.
ابوالقاسمیراد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با بیان اینکه اعتبارات شرکت آب وفاضلاب روستایی قم در 6 سال گذشته 10 برابر افزایش یافته است خاطرنشان کرد: طی این مدت خدمات ارزندهای به روستایی استان ارائه شده است اما ما معتقدیم میتوان با کار و همت مضاعف و تخصیص اعتبارات بیشتر خدمات بیشتری را به روستاییان زحمتکش استان ارائه دهیم.
نظر شما