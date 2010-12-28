شیوه های سنتی جذب استعدادهای ورزشی در حال حاضر جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محسن فره وشی ظهر سه شنبه و در جریان نشست اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با مدیران تربیت بدنی و هیئت کشتی استان، اظهار داشت: با توجه به ورود تکنولوژی های جدید، استعدادیابی و جذب افراد نخبه در رشته های مختلف ورزشی با استفاده از شیوه های سنتی جوابگو نیست.

وی عنوان کرد: فدراسیون کشتی کشور قصد دارد که در قالب اجرای طرح استعدادیابی در استانهای کشتی خیز کشور که دارای توانمندی و سابقه ای در این رشته ورزشی هستند، زمینه های لازم برای حضور افراد بهتر و پرورش استعداد این افراد را با استفاده از شیوه های نوین تمرینی فراهم کند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: هدف اصلی و جامعه مخاطب برنامه های استعدادیابی فدراسیون کشتی، دانش آموزان مقطع راهنمایی است و تلاش خواهیم کرد که با تعامل مثبت و سازنده با آموزش و پرورش زمینه های حضور استعدادهای خوب را در ورزش کشتی فراهم کنیم.

فره وشی گفت: بدون شک فدراسیون کشتی به تنهایی امکانات و توان اجرایی کردن این طرح را ندارد و باید ادارات کل تربیت بدنی و آموزش و پرورش استانها، هیئت های کشتی را برای اجرایی کردن این طرح که بدون شک در سالهای آینده نتایج درخشان آن را مشاهده خواهیم کرد، کمک کنند.

وی بیان داشت: فدراسیون کشتی تمامی هزینه های مادی اجرایی کردن طرح استعدادیابی را در اختیار هیئت های ورزشی قرا می دهد ولی لازم است که ادارات کل تربیت بدنی و تمامی پیشکسوتان رشته کشتی در این طرح مشارکت جدی و فعالانه ای داشته باشند.

طرح استعدادیابی فدراسیون کشتی کشور بعد از اجرا در دو استان، قرار است که با حضور مربیان و کارشناسان فدراسیون و با همکاری و مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان به مدت دو روز در کردستان برگزار شود.