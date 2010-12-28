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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

در نظرسنجی "ال پاییس"؛

"لیونل مسی" برترین ورزشکار سال 2010 جهان شد

"لیونل مسی" برترین ورزشکار سال 2010 جهان شد

لیونل مسی با انتخاب 70 ورزشکار اسپانیایی به عنوان برترین ورزشکار سال 2010 جهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی، مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، بالاتر از ورزشکارانی چون "روجر فدرر"، "کوبه برایانت"، "سباستین وتل" و "هایله گبرسلاسی" به عنوان برترین ورزشکار سال جهان انتخاب شد.

بر پایه گزارش روزنامه اسپانیایی ال پاییس "پو گاسول"، "فرناندو آلونسو"، "سرجیو بوسکتس"، "ایکر کاسیاس"، "فرناندو تورس"، "آندرس اینیستا" و "رافائل نادال" جزو ورزشکارانی بودند که به این آرژانتینی رای دادند.

رافائل نادال، تنیسور اسپانیایی در این نظرسنجی به عنوان برترین ورزشکار اسپانیایی انتخاب شد و لیونل مسی هم به عنوان بهترین ورزشکار جهان در سال 2010. رقابت‌های جام جهانی آفریقای جنوبی که با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید هم با 82 درصد آرا  به عنوان بهترین رویداد سال برگزیده شد.

کد مطلب 1219833

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