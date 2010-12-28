ضوابط اهدای جوایز بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی فیلم فجر در راستای حمایت از سینمای ملی و فراهم آوردن زمینه مشارکت و حمایت کلیه سازمانها، نهادها و انجمنها از این سینما، با برگزاری بخش تجلی اراده ملی این امکان را برای سازمانها و نهادها فراهم آورده است.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی که علاقه‌مند به مشارکت در اهدای جایزه به فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر هستند، می‌توانند با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ذیل نسبت به داوری آثار جشنواره اقدام و آثار موردنظر خود را بررسی و معرفی می کنند.

بر این اساس، نهادها، سازمان‌ها وزارتخانه‌ها و شخصیت‌های حقوقی می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه جشنواره به آدرس تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از باغ فردوس، خیابان طوس، نبش خیابان دلبر، پلاک 13 به تکمیل برگ تقاضای داوری حداکثر تا تاریخ 20 دی 89 در این بخش اعلام آمادگی کنند.

شرایط کلی سازمان‌ها برای شرکت در بخش تجلی اراده ملی جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به شرح زیر است:

1- معرفی کتبی حداکثر سه داور (صلاحیت فرهنگی هنری و علمی ایشان محرز باشد)

2- اعلام شاخص‌ها و نوع ارزشیابی و داوری

3- میزان جوایز این دوره از جشنواره (حداقل 15 و حداکثر 25 سکه بهار آزادی) برای هر انتخاب است.

4- به منظور برنامه‌ریزی مناسب مراسم در اهدای جوایز، تمام جوایز هنگام تحویل مدارک هر سازمان یا موسسه دریافت می‌شود.

5- سازمان‌ها و نهادهای شرکت‌کننده در این آئین می‌بایست نماینده تام‌الاختیار خود را به منظور انجام هماهنگی‌های لازم معرفی کنند.

6- برنامه بازبینی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره از سوی مدیریت این بخش تنظیم و داوری هر سازمان موظف است در برنامه‌ریزی ارائه شده نسبت به تماشای فیلم‌ها اقدام نماید.

7- در مراسم اهدای جوایز هیچ بیانیه‌ای خوانده نمی‌شود و بیانیه سازمان‌های مختلف در اختیار ستاد اطلاع‌رسانی مؤسسه امور جشنواره‌های فیلم قرار می‌گیرد.

8- نتایج آرای داوری می‌بایست حداکثر تا سه روز قبل از مراسم اختتامیه این بخش و با امضای داوران به نماینده جشنواره تحویل داده شود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از تاریخ 16 الی 26 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود

