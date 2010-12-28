انتخاب برترین اپراتور در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ارج نهادن به تلاشهای فعالان عرصه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت فضای تبادل اطلاعات و خدمات الکترونیک اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود.

از جمله محورهای برگزاری این همایش شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات عنوان شده و فرهنگ سازی مناسب و تکریم مقام والای تلاشگران حوزه علم و صنعت فاوا و شتاب بخشیدن به خدمات قابل ارائه در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر محورهای مهم برگزاری این جشنواره به شمار می رود.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف از برگزاری جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه فضای رقابت در گستره فاوا، تلاش در جهت سالم سازی کسب و کار و توسعه فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اعلام کردند که با معرفی برترین ها در چنین جشنواره ای زمینه رشد و ارتقای صنعت فاوا و افتا فراهم می شود.

این جشنواره در زمینه های تخصصی دولت الکترونیک، ارائه خدمات ارتباطی برتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی مناسب به مشتریان، نفرات برتر حوزه ICT، جلب اعتماد در رعایت مقررات و حقوق مشتریان و روابط عمومی الکترونیک و پایگاههای اطلاع رسانی برتر را انتخاب خواهد کرد و برترین اپراتور خدماتی را نیز معرفی می کند.

جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز 27 اردیبهشت سال 1390 همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات برگزار خواهد شد.