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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

انتخاب برترین اپراتور در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتخاب برترین اپراتور در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات برترین ارائه کنندگان خدمت، برترین اپراتور، پژوهشگران، صنعتگران، تولیدکنندگان و پیمانکاران حوزه فاوا معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ارج نهادن به تلاشهای فعالان عرصه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت فضای تبادل اطلاعات و خدمات الکترونیک اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود. 

از جمله محورهای برگزاری این همایش شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات عنوان شده و فرهنگ سازی مناسب و تکریم مقام والای تلاشگران حوزه علم و صنعت فاوا و شتاب بخشیدن به خدمات قابل ارائه در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر محورهای مهم برگزاری این جشنواره به شمار می رود.
 
مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف از برگزاری جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه فضای رقابت در گستره فاوا، تلاش در جهت سالم سازی کسب و کار و توسعه فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اعلام کردند که با معرفی برترین ها در چنین جشنواره ای زمینه رشد و ارتقای صنعت فاوا و افتا فراهم می شود.
 
این جشنواره در زمینه های تخصصی دولت الکترونیک، ارائه خدمات ارتباطی برتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی مناسب به مشتریان، نفرات برتر حوزه ICT، جلب اعتماد در رعایت مقررات و حقوق مشتریان و روابط عمومی الکترونیک و پایگاههای اطلاع رسانی برتر را انتخاب خواهد کرد و برترین اپراتور خدماتی را نیز معرفی می کند.
 
جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز 27 اردیبهشت سال 1390 همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1219844

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