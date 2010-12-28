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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

هیئت انتخاب بخش ویدئویی جشنواره بیست و نهم کار خود را آغاز کرد

هیئت انتخاب بخش ویدئویی جشنواره بیست و نهم کار خود را آغاز کرد

با پایان مهلت قانونی دریافت آثار از سوی دبیرخانه جشنواره و اعلام آثار متقاضی بخش ویدئویی، هیئت انتخاب بخش ویدئویی جهت مشخص شدن فیلم‌های نهایی این بخش کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مرحله انتخاب آثار توسط هیئت انتخاب بخش ویدئویی، اسامی آثار نهایی این بخش جهت شرکت در بخش مسابقه فیلم‌های ویدئویی بیست و نهمین دوره جشنواره در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

بر اساس مقررات جشنواره بیست و نهم، امسال در بخش ویدئوسینما (مسابقه آثار ویدئویی)، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین اثر ویدئویی بلند به تهیه کننده، دیپلم افتخار به بهترین فیلمنامه، دیپلم افتخار به بهترین دستاورد هنری یا فنی، دیپلم افتخار به بهترین بازیگر زن و دیپلم افتخار به بهترین بازیگر مرد اهدا خواهد شد.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم¬ فجر از تاریخ 16 الی 26 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1219847

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