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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

اجرای هزار پروژه آموزشی در البرز به تصویب رسید

اجرای هزار پروژه آموزشی در البرز به تصویب رسید

کرج - خبرگزاری مهر: حمیدرضا حاجی بابایی از تصویب هزار و 35 پروژه آموزشی در استان البرز خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: این تعداد طرح، شامل 420 نمازخانه، 420 باب کتابخانه، 85 سالن ورزشی، 8 استخر آموزشی و 100 مدرسه هوشمند است.

حمید رضا حاجی بابایی افزود: تامین و تجهیز هنرستانها از موارد بسیار مهمی است که در دستور کار قرار می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تاکید بر اینکه همه مدارس استان باید به سیستم ICT متصل شوند، گفت: معلمین باید از طریق این سیستم با جدیدترین متد آموزشی برای ارائه در کلاس های درس آشنا شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با طراوت ترین انسانها در جامعه همواره باید معلمین باشند تا بتوانند با تربیت دانش آموزان روحیه شادابی و نشاط  را به جامعه تزریق کنند.

کد مطلب 1219854

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