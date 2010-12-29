نظریه انتقادی را نظریه مکتب فرانکفورت نیز نامیده‌اند، هر چند این دو مفهوم به یک معنی نیست، ولی در بعضی موارد یکسان در نظر گرفته شده‌اند. در واقع نظریه انتقادی را می توان بخشی از مکتب فرانکفورت دانست زیرا در این مکتب نظریه های دیگری نیز مطرح شده است. از این رو، مبنای نهادینی این که مکتب بر پایه آن شکل گرفت، موسسه پژوهشی اجتماعی بود که به دانشگاه فرانکفورت وابسته شد.

نظریه انتقادی به تعبیر هورکهایمر در مقابل نظریه سنتی قرار دارد.از این رو مسائل و موضوعات آن مغایر با مسائل و موضوعات مطروحه در نظریه های سنتی جامعه است.

این نظریه متفاوت از نظریه مارکسیسم و پوزیتیویسم بوده و منتقد دیدگاههای مارکسیستی، اثباتی و تفهمی است. بنیانگذاران واقعی نظریه انتقادی، لوکاچ و گرامشی هستند. این دو متفکر در عین اینکه مارکسیست باقی ماندند، ولی با تکیه بر آراء هگل و وبر به بازنگری مارکسیسم پرداختند. گرامشی، مارکسیسم را به لحاظ ماده گرایی و بینش مکانیکی مورد نقد قرار می‌داد. مسأله مورد علاقه او برتری جویی است که به نوعی اقتدار بادوام و منسجم اشاره دارد. این مساله متوجه نحوه تسلط بر تولید نبوده بلکه عنصر فرهنگ نیز مطرح شده است.

مارتین جی استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا برکلی و شارح مکتب فرانکفورت و تاریخ عصر روشنگری است. مارتین جی علاقمند به بررسی مطالعات میان رشته‌ای در حوزه تاریخ است و به بررسی ارتباط میان تاریخ و سایر علوم پرداخته است. "جی" رساله خود را به صورت کتابی با عنوان "تصور دیالکتیکی" درآورد که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفت.

آثار "جی" درباره مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی توجهات زیادی را میان اندیشمندان این حوزه‌ها به خود معطوف کرده است. "مفهوم تمامیت در آرای لوکاس و آدورنو"، "آدورنو"، "انحراف خشونت" و "مارکسیسم و تمامیت: سرگذشت یک مفهوم از لوکاس تا هابرماس" از جمله آثار او به شمار می‌روند. او سابقه تدریس در دانشگاههایی چون هاروارد، کرنل، آکسفورد و کمبریج را دارد.



آنچه در ادامه می‌آید گفتگوی گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با این مورخ و اندیشمند معاصر است.





گروه دین و اندیشه: نظریه انتقادی در روابط بین الملل حوزه‌ای میان رشته‌ای محسوب می‌شود. چرا این نظریه بر روی حوزه‌هایی چون جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ و نظریه فرهنگ برای تبیین پدیده‌های بین المللی استفاده می‌کند؟

مارتین جی: سالهای گذشته نظریه‌پرداز برجسته ایتالیایی نوربرتو بوبیو مکتب مارکسیسم را به سبب نداشتن نظریه مشخص درباره روابط بین الملل مورد ملامت و سرزنش قرار داد. در واقع مارکسیسم این پدیده‌ها را به عوارض ثانویه روابط اقتصادی و اجتماعی تقلیل می‌داد.

نظریه روابط بین الملل سازنده و مولد، استقلال نسبی نظام دولتها در سطح بین المللی را مورد شناسایی و تصدیق قرار می‌دهد و تلاش ندارد که آنرا به سطوح دیگر تحلیل تقلیل دهد.

حتی وقایع جنگ سرد و ماهیت مناقشه آمیز آن که تلاش برای حفظ هژمونی در آن دیده می‌شود نیز منجر به از بین رفتن نظام دولتها نشد.

اصول مناقشه آمیز و روابط مناقشه آمیز در این نظام به طور عمیقی متأثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی هستند. نظریه انتقادی روابط بین الملل درصدد است تا همه این مؤلفه‌ها و فاکتورهای مؤثر بر پدیده‌های بین المللی را در تحلیل و بررسی پدیده‌های بین المللی به حساب آورد. برای این منظور این نظریه به منطق مشخص تعاملات ژئوپلیتیک بی توجه نیست و آنرا مورد غفلت قرار نمی‌دهد.

بنده معتقد هستم امروزه موضوعی که بیش از هر چیز باعث به وجود آمدن مناقشات بین المللی می‌شود و به سیستم فشار می‌آورد ناشی از اصطکاک میان دو اصل است. که البته هر دو اصل سزاوار دفاع هستند. اصل اول، ایده حاکمیت است که تضمین کننده استقلال و حاکمیت مردم و دولت بر سرزمین خود است. در مبارزه علیه استعمار، چه استعمار مستقیم و چه استعمار غیر مستقیم، حاکمیت ارزشی بسیار مهم و اساسی داشته است.

حاکمیت یکی از اصول مورد احترام در روابط بین الملل به شمار می‌رود. حداقل پس از قرارداد وستفالی در سال 1648 میلادی حاکمیت به عنوان یک اصل مورد احترام کشورها به رسمیت شناخته شده است.

اما ما می‌دانیم این اصل وقتی با اصول دیگر در تعارض قرار می‌گیرد محدود می‌شود. برای نمونه این اصل با اصل حقوق بشر می‌تواند محدود شود. البته همواره نقض حاکمیت ملتها و دولتها بر اساس اصل حقوق بشر مناقشه برانگیز و هولناک خواهد بود. هنوز روشن نیست که مکانیسمی که در آن حاکمیت ملتها و دولتها برای حقوق بشر نقض می‌شود چگونه است و چه کسی در این خصوص باید تصمیم بگیرد.

برای کشورهای قدرتمند سهل و آسان است که خود را داعیه دار و ناظر حفظ حقوق بشر بدانند. اما در اینجا بحث منافع آنها در این داعیه و نظارت وجود خواهد داشت. گاهی از این حربه برای بسط منافع قدرتهای بزرگ استفاده می‌شود.



به رغم اینکه در این زمینه ممکن است سوء استفاده‌هایی صورت گیرد نمی‌توان از خشونت و نقض نظام مند حقوق بشر توسط برخی رژیمهای سرکوبگر غافل شد.

از سوی دیگر دفاع از حاکمیت نباید در خدمت کشتار جمعی و ژنوساید قرار گیرد مانند آنچه در دهه 1990 در روآندا رخ داد.

-پدیده‌ها در نظریه انتقادی به مثابه اموری تاریخی و واقعیتهایی اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. بر این اساس هر پدیده زمینه مند و منحصر بفرد است. لذا ما باید درس از تاریخ را فراموش کنیم؛ چرا که درس از تاریخ زمانی معنادار است که هر پدیده را منحصر بفرد نبینیم و عوامل مشترک در پدیده ها را مورد شناسایی قرار دهیم تا بتوانیم آنها را به سایر پدیده ها تعمیم دهیم. آیا شما با این استدلال موافق هستید؟

- اصول جهانشمول و انتزاعی که به عنوان حقوق طبیعی، قوانین طبیعی و اصول مذهبی قابل شناسایی هستند و نسبت آن با شرایط تاریخی و اجتماعی همواره از مسائل و موضوعات قابل توجه فیلسوفان بوده است. جواب دادن به این پرسش سهل و آسان نیست. اما من همواره مفهوم "دیالکتیک منفی" آدورنو برای مفاهیم برتری و تعالی و حضور در همه جا را ابزاری مناسب برای این موضوع و بحث می‌دانم.

به عبارت دیگر ما در شبکه‌ای از بسترها و شرایط گرفتار هستیم که همواره با افقهای ما محدود می‌شود. اما با این شرایط ما هنوز ظرفیت فراتر رفتن از این شرایط و به فراسوی این بستر رفتن را دارا هستیم.

به رغم اینکه ما محبوس در یک شرایط و زمینه خاص هستیم قدرت و ظرفیت فراتر از آن رفتن و دیدن شرایط سایر زمینه‌ها را دارا هستیم و می‌توانیم تصور شرایط زمینه‌ای را که در آن هستیم برای آینده تصور کنیم و تصور کنیم چه اتفاقی در آینده برای آن خواهد افتاد.

اگر چه درس از تاریخ به سادگی قابل انتقال به شرایط فعلی و کنونی نیست اما اتفاقات گذشته می‌تواند الگو و مثالی از رفتارهای انسان باشد که سهم و مشارکتی در خرد کنونی دارد؛ خردی که بر اساس آن باید با مسائل و چالشهای کنونی مواجه شد.

همانگونه در کتاب خود با عنوان "انعکاسهای تجربه" تلاش داشته‌ام تا نشان دهم، دیده می‌شود که تعریف ساده‌ای از تجربه نمی‌توان ارائه داد. به رغم این موضوع یکی از موضوعاتی که می‌توان از آن تجربه گرفت درک و فهم اشتباهات گذشته است.

-از نقطه نظر نظریه انتقادی چگونه می‌توان "عدالت جهانی" و "صلح جهانی" را تعریف کرد؟ آیا کارگزار انسانی و عامل انسانی درنظام بین الملل می‌تواند به صلح و عدالت جهانی نائل آید؟

- نظریه انتقادی، حداقل در معنا و مفهومی که مکتب فرانکفورت آنرا به کار می‌برد، همواره نسبت به "تعریف کردن" به دیده تردید می‌نگرد. کلمه و واژه‌ای چون "صلح" دارای معانی متفاوتی است. این واژه و مفهوم دلالتها و معانی گوناگونی را در ادوار گوناگون به خود گرفته است. اشتباه است که بخواهیم یکی از آن معانی را به عنوان تعریفی هنجاری به کار بریم. به نظر می‌رسد که بهترین روش برای تعریف این مفهوم توجه و در نظر گرفتن شرایط و بستری است که در آن زندگی می‌کنیم.



مؤلفه‌ها و ضوابط تاریخی و اجتماعی دورانی که در آن هستیم برای تعریف این مفهوم باید مورد توجه قرار گیرند.

بر این اساس برای شروع باید تعریف و یا تعاریف را بر اساس شرایطی که در آن هستیم ارائه دهیم. به جای تأکید بر یک تعریف جهانشمول و معیار باید دست به تعریف یا تعاریف بر اساس شرایط زمینه‌ای بزنیم.

درک و فهم ایده و مفهوم صلح در مقایسه با مفهوم عدالت کمی آسانتر است؛ اگر چه تحقق و رسیدن به صلح چندان آسان نیست. این مفهوم زمانی چالش برانگیزتر می‌شود که بخواهد در ارتباط با مفهوم عدالت در نظر گرفته شود و با آن ترکیب شود.

کسانی که به جای صلح اصالت را به عدالت می‌دهند استدلال می‌کنند که صلح بدون تحقق عدالت امکان پذیر نیست. این شعاری است که امروزه زیاد آنرا می‌شنویم. اینکه چگونه اقدامی غیر عادلانه منجر به صلح خواهد شد و یا نه موضوعی دیگری است. اما امروزه به اسم عدالت برای آینده بی گناهان زیادی قربانی می‌شوند.

همانگونه که اشاره شد صلح در یک واحد سرزمینی ممکن است به خاطر برقراری عدالت نقض شود. ترس و نگرانی من این است که سالیان زیادی طول بکشد تا بتوانیم موازنه و تعادل مناسبی میان این دو مفهوم پیدا کنیم.