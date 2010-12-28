کاهش 80 درصدی قاچاق مواد مخدر از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم بعدازظهر سه شنبه در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: نتایج طرح هدفمندی یارانه‌ها که را می‌توان در کوتاه مدت ارزیابی کرد اما مبارزه با مواد مخدر از این دسته اقدامات نیست که با یک تحول آثار شگرف آن بر همگان مشخص شود.

وی ادامه داد: در مبارزه با مواد مخدر هر چقدر تلاش کنیم می‌توانیم مانع از بدتر شدن شرایط شویم و تا حدودی آسیب‌های این سیل عظیم را کاهش دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: دهه آینده دهه‌ای است که وضعیت امنیت در آن بسیار بدتر از شرایط فعلی می‌شود که یکی از دلایل آن نیز افزایش مواد مخدر است.

وی افزود: اگر روند تغییرات را در دنیا دنبال کنیم سرمایه گذاری‌هایمان در هدف درست نخواهد بود بر همین اساس به نتایج مطلوب نمی‌رسیم به نحوی که تا کنون تلاشمان بر این بود که مواد مخدر در افغانستان تولید نشود و یا به ایران وارد نشود اما اکنون می‌بینیم که مواد مخدر با پیشرفت دانش و تکنولوژی توسط هر فردی در خانه نیز تولید می‌شود.

احمدی مقدم تصریح کرد: گرچه مبارزه با مواد مخدر به شکل سنتی پایان نیافته اما صورت‌های جدیدی از مسئله پیش روی ما مطرح شده که اگر نگاه به آینده نداشته باشیم با همه سرمایه گذاری‌ها در امر مبارزه با آن ناتوان می‌مانیم.

وی افزود: ایران تا کنون توانسته برخلاف روند جهانی در توسعه مواد مخدر روندی معکوس طی کند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ایران ظرف دو سال گذشته به عنوان رئیس و نایب رئیس اجلاس جهانی در مبارزه با مواد مخدر بوده است و این در حالی است که بسیاری از کشورها تلاش می‌کردند کرسی بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر به دست نیاورد.

وی افزود: قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر 24 سال قبل نوشته شده و 13 سال پیش نیز بازنگری شده بود که متناسب با شرایط فعلی نبود اما مهمترین مشکل قبل از قانون نبود عزم و اراده جدی در اجرای قانون بود.

احمدی مقدم تصریح کرد: اکنون علاوه بر تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر دستگاه قضائی عزم و اراده جدی در برخورد با متهمان مواد مخدر پیدا کرده است. بر همین اساس باید با پیگیری‌های درست راه‌های فرار متهمان را بسته و به اجرای دقیق قانون کمک کنیم.

وی افزود: امروز برخی از کشورها به اسم حقوق بشر به مجازات اعدام حمله می‌کنند اما اگر در این زمینه عقب‌نشینی کنیم فردا به یک موضوع دیگر مجازاتمان می‌کنند تا جایی که بگوییم یک نسخه از قانون مجازات اسلامی خودتان را برای اجرا به ما بدهید.

فرمانده نیروی انتظامی گفت:‌ دولت‌های بزرگ مانند آمریکا هیچکدام از قوانینی را که انگلیسی‌ها در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر دم می‌زنند نپذیرفتند و آنها نیز خواهان برخورد قاطعانه با متهمان مواد مخدر هستند.

وی اضافه کرد: با اجرای این احکام و برخورد قاطعانه با متهمان مواد مخدر در چند استان شرقی کشور مشاهده کردیم که ورود مواد مخدر از این استان‌ها به صفر رسید.

احمدی مقدم با اشاره به تغییر مسیر قاچاق مواد مخدر گفت: امروز مرز افغانستان را برای جلوگیری از مواد مخدر می‌بندیم و روز بعد می‌بینیم که قاچاقچیان از مرز پاکستان مواد مخدر وارد می‌کنند به نحوی که اکنون مسیر دریای عمان و خلیج فارس مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اکنون راه‌هایی که زمانی انتظار نمی‌رفت از آنان قاچاق مواد مخدر صورت گیرد جزو یکی از راه‌های ترانزیت مواد مخدر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کمبود ظرفیت اردوگاه‌های و زندانهای کشور برای نگهداری از مجرمان مواد مخدر گفت: ظرفیت اردوگاه‌ها و زندان‌های کشور با انتظارات مردم و میزان مجرمان یکسان نیست به نحوی که اگر پلیس بخواهد بنا به خواسته مردم ظرف یک هفته با مواد فروشان برخورد کند ابتدا باید جایی برای نگهداری این افراد پیدا کند.

وی افزود: باید نقص موجود در این زمینه را به صورت اساسی برطرف کرد زیرا با انداختن مسئولیت بر عهده دیگری نمی‌توان به جایی رسید.

احمدی مقدم با اشاره به انسداد مرزها گفت: با تمام تلاشی که در انسداد مرزها شد اکنون ضریب آهنگ گذشته در انسداد مرزها وجود ندارد. این در حالی است که بحث انسداد مرزها تنها برای مبارزه با مواد مخدر نیست بلکه انسداد مرزها به جلوگیری از اقدامات دیگری مانند قاچاق انسان، کالا، سوخت و جلوگیری از ورود تروریست‌ها نیز منجر می‌شود.

وی افزود: هر ریالی که در مرزهای کشور هزینه شود منافع چندین برابر آن به کشور باز می‌گردد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در صورت همکاری سایر دستگاه‌ها و دولت می‌توانیم ظرف دو سال آینده تمامی مرزهای شرقی کشور را به صورت مستحکم ببندیم و دیگر نگران ورود تروریست‌ها و دیگر عوامل ناامن کننده نباشیم.

وی از کاهش قاچاق مواد مخدر از ایران به سایر کشورها خبر داد و گفت: در سالهای اخیر به دلیل کنترل‌های صورت گرفته قاچاق مواد مخدر از ایران به سایر کشورها 50 تا 80 درصد کاهش داشته است.

احمدی مقدم از کنترل منابع مالی قاچاقچیان خبر داد و گفت: پلیس نباید به کشف و ضبط یک خودروی دست دوم و دو تن مواد مخدر اکتفا کند بلکه مشخص شدن میلیاردها پولی که از این قاچاق تامین می‌شود بسیار مهم است.

وی افزود: باید مراقب باشیم تا قاچاقجیان مواد مخدر اموال خود را فراری ندهند و از چنگال قانون قسر در نروند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تقویت اردوگاه‌ها و مراکز ترک اعتیاد گفت:‌نباید تمام توجه‌مان به این باشد که کدام مراکز مجاز و کدام مراکز غیرمجاز هستند بلکه باید تلاش کنیم همه این مراکز به درستی کار خود را انجام دهند زیرا حتی مراکز غیرمجاز نیز بسیاری از نیازهای کشور را پاسخ می‌دهد

وی تصریح کرد: وظیفه پلیس مقابله با مواد مخدر است اما باید در حوزه درمان نیز ورود پیدا کند که حتی برای افرادی که به علت سن بالا و یا مسایل دیگر قادر به ترک اعتیاد نیستند مواد کم خطرتر بدهد تا این افراد دیگر به سراغ قاچاقچیان مواد مخدر نروند.