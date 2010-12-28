چین میزبان مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت رئیسه و کمیته اجرایی فیباآسیا پس از برگزاری آخرین نشست مشترک خود، ضمن لغو امتیاز میزبانی لبنان برای برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا چین را به عنوان محل برگزاری این رقابت‎ها معرفی کردند.

بدین ترتیب شهر "ووهان" چین طی روزهای 15 تا 25 آگوست سال 2011 میلادی میزبان بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا خواهد بود. این دوره از رقابت‎ها با حضور 16 تیم و در دو سالن شهر ووهان برگزار می‏شود.

چین در حالی به عنوان میزبان بیست و ششمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا معرفی شده است که سال گذشته نیز در شهر "تیانجین" میزبان این مسابقات بود. ضمن اینکه سال گذشته فیبا آسیا لبنان را به عنوان محل برگزاری مسابقات 2011 قهرمانی آسیا معرفی کرده بود اما با اعلام نارضایتی از شرایط لبنان امتیاز این میزبانی را لغو کرد.

تیم نخست مسابقات بسکتبال 2011 قهرمانی مردان آسیا به عنوان تنها نماینده آسیا سهمیه حضور در بازی‏های المپیک 2012 لندن را به دست می‎آورد. ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.