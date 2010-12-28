راه اندازی ایستگاه تحقیقات بین المللی گیاهان دارویی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدحسین لباسچی خاطر نشان کرد: گیاهان دارویی هم ردیف با برنامههای مهم فنی و استراتژیک کشور مانند انرژی هستهای، فناوری نانو، بیو و صنعت هوافضا جزو برنامه های استراتژیک کشور است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر توجه به اشتغالزایی در بحث کشت گیاهان دارویی مورد توجه مسئولان کشور است و در بیش از چند میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور کشت گیاهان دارویی صورت خواهد گرفت، افزود: کشت گیاهان دارویی در اراضی منابع طبیعی و اراضی کم آب در حال حاضر در سطح سه هزار هکتار از حوزه زاگرس صورت میگیرد و این امر در حال افزایش است.
صادرات دارویی کشور با استانداردهای فنی صورت نمی گیرد
لباسچی با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات گیاهان دارویی در کشور با روشهای نوین صادرات دنیا و استانداردهای فنی صورت نمیگیرد، گفت: شرکتهای دانش بنیان میتوانند داروهای گیاهی کشور را به جهان معرفی کرده و زمینه فروش محصولات دارویی را در جهان براساس استانداردهای فنی جهانی فراهم کنند و از این طریق موجب افزایش ارزش افزوده گیاهان دارویی کشور در جهان گردند.
رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر طرحهای تحقیقاتی ملی و متعددی در آذربایجان شرقی در حال اجراست، ادامه داد: در آذربایجان شرقی ظرفیت های خوبی وجود دارد و منابع ارضی و نیز منابع آبی و محیطهای مناسب برای کارفنی خوب وجود دارد و در این راستا ایستگاه «تیکمهداش» میتواند در حال حاضر به عنوان یک ایستگاه بینالمللی در زمینه گیاهان دارویی دیم عمل کند.
لباسچی با اشاره به اینکه نقشه کلی کشور از جهت تعیین محل و شرایط ذخایر گیاهان دارویی درحال تهیه است، افزود: هم اینک گروههای متعددی در زمینه تهیه نقشه در حال تکاپو هستند و تا هفت ماه آینده نقشه کلی کشور از جهت تعیین محل و شرایط ذخایر گیاهان دارویی کشور مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عصاره 300 گونه گیاه دارویی هم اینک در کشور استخراج و در مرحله تجاری سازی است افزود: از هزار و200 گونه گیاهان دارویی تاکنون 800 گونه در کشور شناسایی شده که باید گفت شناخت رویشگاههای طبیعی گیاهان دارویی نخستین گام در راستای بالفعل کردن این ظرفیت است.
رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به اینکه قدمهای اولیه رقابت با کشورهای چین و ژاپن در صادرات گیاهان دارویی برداشته شده است، افزود: با اقدامات اصولی می توانیم بازار گیاهان دارویی دنیا را به جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهیم .
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