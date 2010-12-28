تاکید نمایندگان بر اجرای کامل طرح تحول /اعتراض به استقرار 90 بمب اتمی در ترکیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را در جلسه علنی روز سه شنبه قرائت کرد که مهمترین آن در پی می آید.

بر اساس این گزارش حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند در تذکری به وزیر بهداشت و درمان خواستار تسریع در ساماندهی وضعیت خدمات درمانی مردم شد.

فرهاد بشیری و امیری نمایندگان مردم پاکدشت و زرند در تذکر به وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی خواستار تسریع در ارائه بسته حمایتی کشاورزان، مرغداران و گلخانه داران درخصوص تامین سوخت مورد نیاز شدند.

سیدجلال یحیی زاده، امیدوار رضایی نماینده مردم تفت و مسجد سلیمان در تذکر به وزارت نفت و دارایی و رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگ سازی نرخ سوخت های مختلف مورد استفاده در صنایع مشابه و صدور دستور تسریع در تخصیص یک درصد بودجه به ورزش کشور باتوجه به قانون بودجه سال 89 کل کشور تاکید کردند.

لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در تذکر به وزیر کشور خواستار ارائه توضیح درخصوص عدم رعایت حجاب اسلامی در فرودگاه امام خمینی (ره) و عدم ممانعت مسئولان فرودگاه از این امر شد.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم مهدی شهر و سمنان در تذکر به رئیس جمهور بر لزوم اعتراض به استقرار 90 بمب اتمی در پایگاه امریکایی ترکیه تاکید کرد.

هادی قوامی، رهبری، موسوی، حمیدرضا فولادگر، احمد مهدوی ابهر، ترابی، کاظم دلخوش، آقازاده، آرین منش، اسماعیل کوثری، محمدی، طاهرپور،‌علی مطهری، عزیزاکبریان، عباس رجایی، محمدرضا حاجی اصغری، حمید سعادت و حسین حسینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور خواستار اجرای طرح تحول اقتصادی در سایر بخش ها شدند.