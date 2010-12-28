تکلیف دو وزارتخانه مهم دولت عراق مشخص شد / احمد چلبی گزینه وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النخیل، یک عضو اتحاد ملی اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر عراق تصمیم نهایی خود را برای نامزدی احمد چلبی برای وزارت کشور و شیروان الوائلی از رهبران حزب الدعوه برای وزارت امنیت ملی گرفت.

وی افزود : مالکی در نهایت تصمیم گرفت تا احمد چلبی را برای وزارت کشور معرفی کند، چرا که رئیس کنگره ملی عراق موفق ترین و بهترین گزینه برای تصدی این وزارتخانه است.



به گفته این عضو اتحاد ملی، شیروان الوائلی پست خود به عنوان وزیر امنیت ملی را حفظ خواهد کرد و مالکی از عملکرد وی در دوره گذشته رضایت دارد، الوائلی یکی از نزدیکان مالکی به شمار می رود، هر چند هر دو از یک حزب نیستند. مالکی عضو حزب الدعوه و الوائلی عضو حزب الدعوه شاخه عراق است.



یک منبع آگاه سیاسی پیشتر از تمایل نوری المالکی برای ابقای عبدالقادر العبیدی در سمت وزیر دفاع خبر داده بودند؛ اما ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه تمایل دارد این پست به فلاح النقیب وزیر کشور اسبق برسد؛ در حالی که نخست وزیر با این مسئله موافق نیست.



خاطر نشان می شود دومین دولت منتخب پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم، روز سه شنبه 30 آذر پس از گذشت 289 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از رایزنی ها و مذاکرات فشرده و ماراتن گونه که یک رکود بی نظیر در صحنه سیاسی جهان به جا گذاشت و روبرو شدن با دخالتهای گسترده منطقه ای و فرامنطقه ای تشکیل شد و همان روز رای اعتماد اکثریت نمایندگان مردم عراق را به دست آورد و با ادای سوگند فعالیت دشوار خود را آغاز کرد؛ هر چند اختلاف نظرها درباره وزارتخانه های راهبردی و حساسی مانند دفاع، کشور و امنیت ملی سبب شده است تا نوری المالکی سرپرستی این وزارتخانه ها را تا زمان مشخص شدن تکلیف آنها بر عهده بگیرد.