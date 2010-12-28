احسان شکراللهی در گفتگو با خرنگار مهر افزود: این کتاب بعد از دوبار تصحیح این بار با همکاری "محمد جواد جدی" بازنویسی شد و قرار است تا دو هفته دیگر از سوی انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه کتاب شیرازنامه متعلق به قرن هشتم هجری قمری است، اظهارکرد: این کتاب وقایع قرن هشتم اعم از اطلاعات تاریخی، جغرافیایی و عمومی مربوط به شیراز را شامل می شود و در آن بسیاری از بزرگان شیراز، اندیشمندان، عرفا، عالمان و چهرههای سرشناس شیراز معرفی شدند.
شکراللهی ادامه داد: این کتاب متن ادبی بسیار سنگین، واژگان سخت و تعدادی شعر عربی دارد که ما تنها سعی کردیم این شعرها را به زبان فارسی تغییر و واژگان سخت آن را ترجمه کنیم تا نثر کمی روانتر شود.
وی با اشاره به اینکه کتاب "شیرازنامه " در 300 صفحه منتشر میشود، اضافه کرد: پیش از این، کتاب توسط بهمن کریمی و اسمعیل واعظ جوادی تصحیح شده بود.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس همچنین از تدوین جلد چهل و هفتم فهرستنویسی نسخ خطی کتابخانه مجلس خبر داد و گفت: نسخ 16 هزار و 900 تا 17 هزار و 300 هماکنون در فهرستنویسی است.
وی با اشاره به اینکه در کتابخانه مجلس کتابها به روش کرونولوژیک فهرستنویسی میشوند، افزود: در این روش، ترتیب آثار بههم نمیریزد و جا به جا نمیشود بلکه براساس همان ترتیبی که در کتابخانه بود، در کتب جای میگیرد.
شکراللهی بیان کرد: کتابهای اهدایی در مجلدهای جداگانه و اهدایی ترتیببندی میشود.
نظر شما