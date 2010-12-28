سرپرست وزارت خارجه بر توسعه همکاری ها با اتیوپی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیساهه یمر مشاور ویژه وزیر امور خارجه اتیوپی پیش از ظهر امروز سه شنبه با دکتر علی اکبر صالحی ملاقات کرد.

در این ملاقات سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از سفر مشاور وزیر امور خارجه اتیوپی به تهران به سابقه روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و آمادگی ایران برای بسط و توسعه همکاریهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بین تهران و آدیس آبابا را مورد تاکید قرار داد.



دکتر صالحی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی ایران و اتیوپی در دو منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا ابراز امیدواری کرد با سفر وزیر خارجه اتیوپی به تهران و تشریک مساعی طرفین از طریق تبادل هیئتهای دو کشور، روابط فیمابین بیش از پیش تقویت شود.



وی ضمن اشاره به برخی از مشکلات و مسائل جاری در آفریقا خواستار تبادل نظر مستمر و توامان ایران و اتیوپی برای کمک به حل بحران های منطقه ای شد.



در ایران دیدار فیساهه یمر مشاور ویژه وزیر امور خارجه اتیوپی نیز ضمن اشاره به روابط سیاسی دیرپا بین دو کشور و همچنین نزدیکی دیدگاههای ایران و اتیوپی درخصوص مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله حمایت از آرمان و خواست ملت فلسطین، سفرش به تهران را با توجه به انتصاب وزیر خارجه جدید اتیوپی ، نقطه آغازی بر دوره جدیدی از روابط تهران – آدیس آبابا خواند.