برگه های رای نامزد های اسکار برای اعضای آکادمی ارسال شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این اعضا باید آرای نهایی خود را تا ساعت 5 صبح 14 ژانویه ( 24 دی) به کمیته اسکار آکادمی بفرستند.آرایی که پس از این ساعت برسند در شمارش نهایی محاسبه نخواهند شد.



آکادمی اعلام کرده که فرم های انتخاب نهایی را به همه اعضا ایمیل کرده و نهایت مراقبت را به عمل می آورد تا برای هیچ یک از اعضا دو فرم ارسال نشده و کسی نیز از قلم نیفتاده باشد.همچنین نشانی پست الکترونیکی اعضا هم بار ها با آنان هماهنگ شده است.



اسامی نامزدهای هر رشته بر اساس آرای شمارش شده ساعت 5 صبح 25 ژانویه ( 5 بهمن) به وقت لس آنجلس در سالن سموئل گلدوین متعلق به اکادمی اعلام خواهد شد. هشتاد و سومین دوره مراسم جایزه اسکار ساعت 5 عصر 27 فوریه ( 8 اسفند) در کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می شود.