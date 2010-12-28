حمایت تولیت شاهچراغ از موضع فرماندار شیراز در مقابله با زمین خواری

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله سید محمد مهدی دستغیب ظهر سه شنبه در جریان دیدار با فرماندار شهرستان شیراز ضمن اعلام حمایت قاطع از موضع فرماندار شیراز در بحث مبارزه با زمین خواری، گفت: همان طور که قبلا هم اعلام کردم و باز هم تاکید می کنم از آقای فرماندار می خواهم مقابله با زمین خواران را همچنان پیگیری کند.

وی با بیان اینکه فرماندار باید به فریاد مردم برسد، گفت: پس از حضور استاندار کنونی فارس و فرماندار کنونی شیراز به بهبود روند بسیار امیدوار شدم.

وی در پاسخ به اظهار نظر برخی افراد که معتقدند نباید به پرونده گذشتگان کاری داشت، اذعان کرد: مگر می شود بی خیال گذشته شد، این اصلا امکان پذیر نیست.

آیت الله دستغیب ادامه داد: سالها بود منتظر بودیم مسلمانی پیدا شود تا بتواند جلوی سودجویان را بگیرد و خوشبختانه با ورود استاندار فارس و فرماندار شیراز این مهم محقق شد.

وی در ادامه برخورد و نحوه عملکرد فرماندار شیراز را در مقابله با زمین خواران مثبت ارزیابی و خطاب به قاسمی فرماندار شهرستان شیراز عنوان کرد: آقای فرماندار اقدام شما در برابر زمین خواران اقدام پسندیده ای است و به طور قطع با حرکت جهادی شما این سودجویان رسوا خواهند شد و شما پیروز می شوید.

متولی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در بخش دیگری از سخنان خود به طرح توسعه حرم مطهر اشاره کرد و گفت: در شهر قم برای اجرای طرح "حرم تا حرم " میلیاردها تومان هزینه می کنند اما در شیراز راهی هم که بین حرمین باز بوده با صرف هزینه های میلیاردی مسدود کرده اند، واقعا باید دید تفاوت بین شیراز و قم چقدر زیاد است.

وی با بیان اینکه شیراز بعد از مشهد مقدس زائران زیادی دارد، اظهار داشت: متاسفانه به رغم زائران زیادی که به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مراجعه می کنند اما به طرح توسعه حرم توجهی نمی شود.

متولی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در ادامه از استاندار فارس و فرماندار شیراز خواست طرح توسعه حرم مطهر را مورد توجه قرار دهند و جلوی پیشرفت مجموعه بین الحرمین که آفت بزرگی برای حرم است را بگیرند.

آیت الله دستغیب خطاب به تیم مدیریتی حاکم در استان اظهار داشت: خوشحال هستم تیم مدیریتی که در استان فعالیت می کند برای شهر دلسوزی می کنند و نسبت به پست و مقامشان مغرور نشده اند.