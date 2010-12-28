به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، حمید شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی از فعالیت‌های دبیرخانه سومین جشنواره بین‌‌المللی هنرهای تجسمی فجر بازدید کردند.

شاه آبادی با حضور در دبیرخانه سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر با اینکه هنوز اول راه است توانسته میان مردم و هنرمندان جایگاه خوبی پیدا کند، آمار آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره بیش از هر چیز گویای این موضوع است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان، هنرمندان و هنردوستان به هنرهای تجسمی گفت: جشنواره طی چند دوره‌ای که برگزار شده به جایگاه قابل توجهی رسیده و به لحاظ کمی و کیفی رشد خوبی داشته است.

شاه‌آبادی ادامه داد: جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر شرایطی را فراهم می‌کند که می‌توان کاستی‌ها و نیازهای این حوزه را شناسایی کرده و ظرفیت هنرهای تجسمی و موقعیت هنر در کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

شاه‌آبادی حضور فعال هنرمندان استان‌ها در سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر و برگزاری جشنواره به طور گسترده در 20 استان را از ویژگی‌های مهم جشنواره دانست.

سیدعباس میرهاشمی دبیر کل سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نیز با ارائه گزارشی از روند جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این سه دوره رشد کمی و کیفی داشته است و امسال آمار آثار رسیده به دبیرخانه نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر شده است.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید به صورت دائم در طول سال فعالیت داشته باشد، چرا که در این صورت جشنواره می‌تواند گام‌های ارزشمندی را در راه اعتلای هنر بردارد.

دبیرکل سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در ادامه گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر فضایی را ایجاد می کند که می توان نیازها و کمبودهای این عرصه را شناسایی کرده و راه حل آنها را هم پیدا کرد.

امیر عبدالحسینی؛ دبیر هنری جشنواره و عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی جشنواره نیز گزارشی از جشنواره ارائه کردند.

شاه آبادی همچنین با داوران رشته‌ نگارگری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفتگو کرد.

وی آموزش هنر و به ویژه در زمینه هنرهای تجسمی را ضروری دانست و گفت: آموزش هنرهای تجسمی به جهت گستردگی علاقه‌مندان این عرصه نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد و لازم است به آموزش هنرمندانی که آثارشان به جشنواره راه می‌یابد، توجه جدی شود.

شاه آبادی همچنین با اشاره به اهمیت هنر کهن ایرانی گفت: مرکز آموزش نقاشی قهوه‌خانه‌ای در راستای آموزش هنر خیالی نگاری که سابقه و پیشینه درخشانی در کشور دارد و به منظور تداوم این هنر امسال راه‌اندازی شد.