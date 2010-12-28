واحدهای تولیدی فارس نگران تامین سوخت مصرفی نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرهاد سجادی با اشاره به وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزود: بر اساس گزارشهای واصله از سراسر استان فارس، هیچ مشکلی در روند اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها وجود ندارد.

وی به تدابیر گسترده اندیشیده شده به منظور رفع مشکلات و نگرانیهای موجود در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: اگر مشکلی برای هر صنعتگر و یا تولیدکننده‌ای پیش بیاید اصلا جای نگرانی وجود ندارد و فقط لازم است به سرعت مشکل به وجود آمده گزارش شود تا با بررسی موضوع و اتخاذ راهکار مناسب نسبت به حل آن در کوتاهترین زمان ممکن اقدام شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار فارس با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی استان فارس نباید نگران تامین سوخت مصرفی مورد نیاز خود باشند، خاطرنشان کرد: مدیران استان فارس بعد از دریافت گزارشات در صورت نیاز در محل حاضر شده و مشکلات را مرتفع خواهند کرد.

سجادی با بیان اینکه این قانون به رونق صنایع از رهگذر اصلاح فرآیندهای قدیمی تولید منجر خواهد شد، تاکید کرد: در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مطمئنا هیچ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی در استان فارس به دلیل مشکل سوخت مصرفی تعطیل نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه امور مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مستقیما تحت نظر و اشراف استاندار فارس انجام می‌شود، گفت: با حضور و تاکید مدیریت ارشد استان، امور را به دقت و حتی در جزئی ترین مسائل رصد می‌کنیم و به همه صنعتگران، ‌کشاورزان، تولیدکنندگان و سایر صنوف و اقشار اطمینان خاطر می‌دهیم که هیچ صنفی از رهگذر این قانون متضرر نشود.