بارندگی در اردبیل 89 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی اسلامی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بحران استان اظهار داشت: در آذرماه سال قبل 26 میلیمتر بارندگی و جود داشت که این میزان امسال در طی همین مدت به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه بارش باران در استان طی 35 سال گذشته در کمترین حد خود بوده است، افزود: با وجود کاهش میزان بارندگی ذخیره سدهای استان نظیر قوری چای، سبلان و شورابیل مثبت ارزیابی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اضافه کرد: هم اکنون بالغ بر 26 میلیون متر مکعبی آب در سد یامچی ذخیره شده که این میزان در سال گذشته بیش از 21 میلیون متر مکعب بوده است و نشان می دهد علیرغم خشکسالی، در سد یامچی حالت عکس وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت خشکسالی در استان ابراز داشت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی در سال جاری نقش قانون هدفمند سازی یارانه ها در ترویج فرهنگ صحیح الگوی مصرف انکار ناپذیر است.

اسلامی با اشاره به بحران خشکسالی در سال جاری، از تخصیص اعتبارات سفر سوم ریاست جمهوری به استان در زمینه صندوق بیمه کشاورزی خبر داد.

وی همچنین نصب کنتورهای هوشمند آب، تقویت اکیپهای گشت و نظارت را به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در آبها و استفاده های نامناسب موثر دانست و با اشاره به رعایت الگوهای صحیح آبیاری در روستاها تصریح کرد: در حال حاضر آبیاری سنتی باعث هدر رفت 85 درصد آبهای کشاورزی می شود.

مدیر کل بحران استان در پایان خواستار تشکیل ستاد مبارزه با بحران خشکسالی در استان شد و خاطر نشان کرد: با آموزش صحیح مصرف منابع انرژی همچون آب و برق از طریق اطلاع رسانی می توان تهدیدات خشکسالی را مهار کرد.