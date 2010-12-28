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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

صدفی:

تجمع بزرگ عاشورائیان در کرمان برگزار می شود

تجمع بزرگ عاشورائیان در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان از برگزاری تجمع بزرگ عاشورائیان در کرمان خبر داد.

مهدی صدفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برپایی تجمع بزرگ عاشورائیان در روز 9 دی ماه در حسینیه ثارالله کرمان اظهارداشت: متاسفانه طی سال گذشته عاشورای حسینی در برخی شهرها شاهد حضور جمعی منحرف و مزدور  بود.

وی تصریح کرد: این افراد با هماهنگی استکبار جهانی سعی در توهین به اعتقادات مسلمانان داشتند اما ملت ولایتمدار ایران اسلامی جواب آنها را در روز 9 دی ماه به خوبی دادند.

صدفی خاطرنشان کرد: این حضور مردم بیانگر رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب بود و این حرکت بخردانه حرکات فتنه گران را در نطفه خفه کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در روز 9 دی ماه سال گذشته گسترده و مافوق محاسبات بشری بود و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب دست خداوند تعالی و روح ولایت در لحظه لحظه این روز نمایان بود.

این مسئول فرهنگی افزود: نظام جمهوری اسلامی دارای پشتوانه عظیم مردمی است و بارها این مسئله به اثبات رسیده است.

وی با اشاره به ولایتمداری ملت ایران اسلامی گفت: باید با توجه به فتنه گریهای دشمن این حرکت را بشناسیم و ریشه های آن را بخشکانیم.

کد مطلب 1219895

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