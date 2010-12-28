تجمع بزرگ عاشورائیان در کرمان برگزار می شود

مهدی صدفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برپایی تجمع بزرگ عاشورائیان در روز 9 دی ماه در حسینیه ثارالله کرمان اظهارداشت: متاسفانه طی سال گذشته عاشورای حسینی در برخی شهرها شاهد حضور جمعی منحرف و مزدور بود.

وی تصریح کرد: این افراد با هماهنگی استکبار جهانی سعی در توهین به اعتقادات مسلمانان داشتند اما ملت ولایتمدار ایران اسلامی جواب آنها را در روز 9 دی ماه به خوبی دادند.

صدفی خاطرنشان کرد: این حضور مردم بیانگر رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب بود و این حرکت بخردانه حرکات فتنه گران را در نطفه خفه کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در روز 9 دی ماه سال گذشته گسترده و مافوق محاسبات بشری بود و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب دست خداوند تعالی و روح ولایت در لحظه لحظه این روز نمایان بود.

این مسئول فرهنگی افزود: نظام جمهوری اسلامی دارای پشتوانه عظیم مردمی است و بارها این مسئله به اثبات رسیده است.

وی با اشاره به ولایتمداری ملت ایران اسلامی گفت: باید با توجه به فتنه گریهای دشمن این حرکت را بشناسیم و ریشه های آن را بخشکانیم.