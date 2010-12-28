وزیر کشور از پروژه قطارشهری کرج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این طرح از اواخر سال 85 آغاز شده و تاکنون حدود 12 درصد پیشرفت داشته است.

خط دو قطارشهری کرج که از کمالشهر تا ملارد را پوشش می دهد شامل 27 کیلومتر است که به گفته مسئولان فاز اول آن تا سال 93 به بهره برداری می رسد.

این در حالیست که اجرای طرح خط دو قطارشهری کرج سالانه حداقل به 150 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

طول این فاز نزدیک به 5/14 کیلومتر است و تاکنون حدود 70 میلیارد تومان در کنار خرید تجهیزات طرح برای آن صرف شده است.

به این طرح تاکنون 694 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است و برای تکمیل و بهره برداری نیازمند تخصیص بودجه های کافی و لازم است.

همچنین برای تکمیل طرح خط دو قطارشهری کرج طراحی و ساخت 120 دستگاه واگن با اعتبار 150 میلیارد تومان در حال اقدام است.